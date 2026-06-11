Zavaril si Radačovský bizarnosťou na vypočutí? Pellegrini potichu ZRUŠIL menovací ceremoniál! Čo sa deje?

BRATISLAVA - Niečo sa deje. Po tom, ako sa počas posledného týždňa na zahraničnom parlamentnom výbore odprezentovala dvojica Peter Kmec a Miroslav Radačovský, napriek nevôli opozície sa očakávalo, že prezident Peter Pellegrini ich do niekoľkých dní vymenuje za veľvyslancov na Cypre a v Taliansku. Nastal však zádrhel a na hlavu štátu nabonzoval Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska. Z paláca totiž vraj prišiel potichu pokyn na zrušenie menovacích ceremoniálov. Rozhodol o tom aj Radačovského výbuch na výbore?
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Pomerne intenzívne medializovaný bol nedávny nervózny "výstup" poslanca Miroslava Radačovského, ktorý bol na výbore vypočutý na pozíciu veľvyslanca na Cypre, kde je okrem iného komplikovaná geopolitická situácia. Konflikt s Tomášom Valáškom (PS) z opozície prerástol až do toho momentu, že Radačovský poslanca vyzval, aby odišiel otvoreným oknom a vyzliekol si aj sako. Moment vzbudil obrovskú mediálnu pozornosť a nie je isté, či to Radačovskému nepriťažilo pri ceste za funkciou na Cypre.
Vypočutie Kmeca a vypočutie Radačovského bola úplne iná káva
Kým vypočutie Petra Kmeca (s ktorým sa však spája kauza Slayády vo Voderadoch) na pozíciu veľvyslanca do talianskeho Ríma bolo pomerne konštruktívne, aj keď tiež tam bola ostrá debata, vypočutie Radačovského sa úplne vymklo kontrole a všetko musel krotiť predseda výboru Marián Kéry (Smer-SD).
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Pellegrini potichu zaúradoval
Podľa skúseného diplomata a exministra zahraničných vecí Ivana Korčoka sa však veci pohli takým smerom, ktorý môže pre Kmec a Radačovského vyznievať pomerne nepriaznivo.
Kým ešte počas posledného týždňa viaceré denníky priniesli informáciu o tom, že vymenovanie tejto dvojice za veľvyslancov, by mala byť v rámci koalície "hotová vec", teraz sa zdá, že sa niekde niečo zaseklo. "Prezident bez udania dôvodov zrušil dnešný ceremoniál odovzdávania poverovacích listín Miroslavovi Radačovskému a Petrovi Kmecovi," oznámil verejne Korčok.
Podľa neho je to len z dvoch dôvodov. "Po spoločnej výzve PS, KDH, SaS a Demokratov (prezident, pozn. red.) uznal, že sa pomýlil, keď dal súhlas na vymenovanie týchto veľvyslancov. To by bola dobrá správa. (..) Možná je však aj iná, oveľa horšia verzia. Poverovacie listiny im prezident podpíše a doručí cez diplomatický protokol ministerstva zahraničných vecí – bez obvyklého ceremoniálu a najmä bez prítomnosti kamier a otázok novinárov. Následne sa páni veľvyslanci zbalia a v lete potichu odídu na Cyprus a do Ríma," pomenoval možnosti Korčok.