Slovenskom sa prehnali búrky, udreli SUPERCELY: FOTO Prinášali krúpy, lámali stromy, TU zaplavilo cestu!

PREŠOV - Slovensko v stredu večer a v noci zasiahli jedny z najsilnejších búrok od začiatku tohtoročnej sezóny. V noci sa od západu začala nad Slovensko postupovať rozsiahla búrková a zrážková vlna, ktorá priniesla na západné regióny najvýraznejší dážď za posledné mesiace. Východ krajiny prežil mimoriadne búrlivý večer a noc plnú bleskov, krupobitia a silného vetra. Ranné hodiny nepriniesli upokojenie – intenzívne búrky na východe pretrvávali aj počas rána.
Cez naše územie v noci postupoval komplex mimoriadne silných búrok, ktoré patrili k najsilnejším od začiatku sezóny, píše iMeteo.sk. Najviac zasiahnuté boli oblasti Spiša a Gemera, kde sa vytvárali nebezpečné supercelárne búrky sprevádzané tisíckami bleskov.
Na Gemeri, napríklad v Krompachoch, sa vyskytlo intenzívne krupobitie, pri ktorom padali krúpy s priemerom okolo dvoch centimetrov.
Krúpy padali okolo 20-ej aj v obci Slovinky v okrese Spišská Nová Ves.
Krupobitie sa objavilo aj na Orave. Nebezpečný jav hlásili z obce Príslop.
Početné krúpy padali aj na strednom Slovensku, v meste Jelšava.
Vyvrátené stromy a zaplavené cesty v Prešove
Silný nárazový vietor zanechal po sebe spúšť najmä v okolí Prešova a v ďalších častiach Prešovského kraja. Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor mesta Prešov informoval, že zasahoval pri popadaných stromoch a zatopených priestoroch.
Stromy nevydržali ani vo Farskej záhrade. "Po dnešnej búrke opäť padli 3 stromy na naše nové ohnisko," napísala v stredu večer Farnosť Kráľovnej pokoja, Prešov, ktorá poprosila veriacich o pomoc pri ich odstraňovaní.
V Prešove ostali po búrkach na niektorých miestach aj zaplavené cesty.
Mohutná supercela na východnom Slovensku priniesla výrazne rotujúcu oblačnosť, extrémnu bleskovú aktivitu a prívalové lejaky. Tie zasiahli aj obec Fintice, kde sa v priebehu niekoľkých minút spustil intenzívny dážď. Obrovské množstvo vody, ktoré spadlo v krátkom čase, premenilo miestne cesty na rozvodnené potoky. Tie sa valili ulicami, zaplavovali dvory a záhrady a na viacerých miestach ohrozovali aj suterény rodinných domov.
Búrky sa presúvali na krajný východ
Po polnoci sa intenzívna vlna búrok presunula východne od spojnice Košíc a Prešova. Búrková aktivita sprevádzaná prívalovými zrážkami a silným vetrom pretrvávala aj počas skorého rána. Najsilnejšie búrky úradovali v oblasti Sniny, Sobraniec a Kráľovského Chlmca, kde obyvatelia zažili rušné ráno plné bleskov.
Od polnoci do rána udrelo vyše 2 600 bleskov. Vodiči a chodci museli byť pri cestách do práce či školy mimoriadne opatrní kvôli popadaným stromom a prekážkam na cestách. Búrky však postupne slabnú a opúšťajú naše územie. Situácia sa v priebehu dopoludnia začala upokojovať.
SHMÚ ale vyhlásil výstrahy pred povodňami, v priebehu štvrtkového predpoludnia platia v okresoch Tvrdošín a Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji a rovnako v okresoch regiónov Spiš a Šariš na východnom Slovensku.