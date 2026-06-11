Kanada zakáže sociálne siete pre deti do 16 rokov: Nový zákon sprísni aj pravidlá pre AI obsah

MONTREAL - Kanada pripravuje zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov a obmedzenie produkcie škodlivého obsahu v četbotoch s umelou inteligenciou. Navrhovaný zákon o digitálnej bezpečnosti v stredu predstavil minister kultúry Marc Miller. Píše o tom agentúra AFP.
Bezpečnosť detí na prvom mieste
„Videli sme veľmi vážne následky, ktoré môže mať ujma v online priestore... Bezpečnosť detí nemôže byť druhoradá,“ uviedol minister. Nová legislatíva má preto zakázať účty na sociálnych sieťach pre deti mladšie ako 16 rokov. Prísnejšie podmienky majú okrem sociálnych sietí platiť aj pre platformy s obsahom pre dospelých. Cieľom zákona má byť „zmiernenie rizík spojených s vystavením“ rôznym kategóriám škodlivého obsahu a označovanie umelo generovaného obsahu.
Po schválení zákona by jeho podmienky presadzovala Komisia pre digitálnu bezpečnosť. Spoločnosti, ktoré ich nedodržia, môžu dostať pokuty až desať miliónov kanadských dolárov alebo do výšky troch percent svojich globálnych príjmov.
Prísne pravidlá pre online platformy
„Táto legislatíva poskytne bezpečnejšie prostredie pre mladých Kanaďanov a umožní im nadväzovať osobné kontakty, budovať priateľstvá, sústrediť sa v škole a učiť sa zručnostiam potrebným v reálnom svete, aby mohli prosperovať,“ uviedla vo vyhlásení ministerka zdravotníctva Marjorie Michelová.
Tvrdé pokuty pre technologické firmy
„Deti si samozrejme nájdu cestu", ako obísť zákazy, povedal Sachin Maharaj z Univerzity v Ottawe. „Skutočnou výzvou je však zmeniť spôsob, akým aplikácie fungujú,“ dodal. Návrh je podľa neho „uznaním, že sociálne médiá sú spojené s problémami správania a fungovaním spoločnosti“.
V decembri minulého roka začala Austrália ako prvá krajina od sociálnych sietí ako TikTok, YouTube, Snapchat a ďalších vyžadovať, aby pod hrozbou vysokých pokút odstránili účty osôb mladších ako 16 rokov. Vlastný zákaz sociálnych médií pre deti do 16 rokov od marca vyžaduje aj Indonézia a zámer podniknúť podobné kroky oznámilo aj niekoľko európskych vlád.