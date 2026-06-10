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Opozícia žiada prezidenta, aby odmietol nominácie Kmeca a Radačovského na veľvyslancov

Peter Pellegrini a Ivan Korčok
Peter Pellegrini a Ivan Korčok (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel)
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TASR

BRATISLAVA - Opozičné strany PS, SaS, KDH a mimoparlamentní Demokrati vyzvali prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby odmietol poslancov Národnej rady (NR) SR Petra Kmeca (Hlas-SD) a Miroslava Radačovského (nezaradený) ako veľvyslancov v Taliansku a na Cypre. Predstavitelia strán o tom informovali na stredajšej tlačovej konferencii. Chcú, aby Pellegrini upustil od posledného kroku, ktorým je podpis a odovzdanie poverovacích listín. Kmec ani Radačovský nie sú podľa nich vhodnými kandidátmi na veľvyslancov.

„Je to posolstvo prezidenta hlave štátu prijímacieho štátu, v tomto prípade Cypru a Talianska, že kto vlastne v týchto osobách reprezentuje jeho samého, hlavu štátu, ale aj celú Slovenskú republiku,“ vyhlásil podpredseda PS Ivan Korčok. Ak po parlamentných voľbách dôjde k zmene vlády, Korčok avizuje zmenu na týchto postoch. Veľvyslancami by mali podľa neho byť ľudia s charakterom a schopnosťami, ktoré im umožňujú rozvíjať bilaterálne vzťahy s danými krajinami.

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Tlačová konferencia PS - ďalší krok pri odvolávaní Tibora Gašpara (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Kritika nominácie Kmeca

Korčok pripomenul, že Kmec musel odísť z postu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. „Myslím si, že to hovorí samo o sebe, že prezident Pellegrini chce vyslať do Talianska politika, ktorý musel odstúpiť v súvislosti so škandálom okolo prideľovania dotácií,“ dodal s tým, že Kmec je tiež dôležitou postavou v tzv. kauze Slayáda, teda v prípade kúpy niekdajšieho outletu Voderady pri Trnave.

Výhrady k vyslaniu do zahraničia

Slovensko sa podľa poslanca NR SR Juraja Krúpu (SaS) nemôže stať krajinou, ktorá vysiela do zahraničia hocikoho. Pripomenul dôležitú úlohu pre veľvyslanca na Cypre. „Máme tam napríklad 238 vojakov, máme na starosti sektor 4, čiže je tam prepojenie aj na Organizáciu Spojených národov, máme tam jednoducho zodpovednosti medzinárodného charakteru. Vedieme tzv. bikomunitný dialóg, to je niečo, čo sa deje dvakrát do mesiaca, kde jednoducho musí vedieť moderovať debaty medzi cyperskými Turkami a cyperskými Grékmi,“ upozornil s tým, že na Cypre je napätá situácia. Radačovský zároveň podľa neho už ukázal svoju neschopnosť a výbušnosť.

Cyprus a Taliansko sú podľa europoslankyne Miriam Lexmann (KDH) dôležité z hľadiska vzájomných vzťahov, aj tých ekonomických. „Potrebujeme zahraničné investície, eurofondy, stimuly, ktoré nám môžu ponúknuť zahraničné štruktúry, ktorých sme súčasťou, hlavne Európska únia. Lenže ony potrebujú dôveru v Slovensko, že tieto investičné stimuly budú slúžiť pre spoločné dobro v rámci Európskej únie, budú slúžiť pre slovenských občanov a nie ako trafika vyvolených,“ zdôraznila s tým, že do týchto krajín nemôžeme vyslať osoby, nad ktorými visia otázniky.

Členka predsedníctva Demokratov Monika Podhorány Masariková vyzvala Pellegriniho, aby zišiel z kratšej cesty. Vymenovanie Kmeca a Radačovského je podľa nej len politickou trafikou. Je to podľa nej tiež odkaz pre mladých, že ak chcú niečo dosiahnuť, stačí vydierať a môžu byť napríklad veľvyslancom na Cypre.

Proces menovania pokračuje

Kancelária prezidenta SR už minulý týždeň reagovala, že proces výberu veľvyslancov nebude komentovať až do jeho ukončenia. Kmec upozornil, že jeho nomináciu už schválila aj talianska strana a myslí si, že bude dôveryhodným partnerom. V prípade, že mu prezident odovzdá poverovaciu listinu, úradu by sa mal ujať 1. júla. V minulosti pôsobil ako veľvyslanec SR vo Švédsku i v USA. Radačovský očakáva, že jeho práca bude hodnotená až po tom, ako na post nastúpi.

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) minulý týždeň vyhlásil, že hystéria okolo nominácií veľvyslancov je za hranicou súdnosti. Každý jeden budúci veľvyslanec SR musí podľa neho bez výnimky splniť všetky formálne náležitosti.

Viac o téme: OpozíciaVeľvyslanciPeter PellegriniPeter KmecMiroslav Radačovský
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