Vláda zvažuje zrušenie transakčnej dane: Fico pripúšťa zmenu, no výpadok chce nahradiť inými príjmami

BRATISLAVA - Slovenská vláda podľa premiéra Roberta Fica zvažuje zrušenie dane z finančných transakcií, ktorú zaviedla vlani ako jedno z opatrení na ozdravenie štátnych financií. Podmienkou odbúrania tejto dane ale je, že vzniknutý výpadok niekoľkých stoviek miliónov eur pokryje inými príjmami, povedal Fico. Zrušenie dane, ktorá sa vzťahuje napríklad na bankové prevody firiem, požadujú slovenskí podnikatelia. Ficova vláda predtým prijala len skôr administratívne opatrenia na podporu podnikania.
Fico rieši výpadok 400 miliónov
"V prípade transakčnej dane, kde je naša vôľa to urobiť, výpadok je 400 miliónov eur. Musíme nájsť rozumné riešenie, ako tento výpadok nahradíme inými príjmami do štátneho rozpočtu," povedal Fico pri návšteve popredného európskeho výrobcu železničných vozidiel Tatravagónka.
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Ešte vlani ministerský predseda odmietal zrušenie tejto dane, ktorá je jedným z hlavných opatrení minuloročného konsolidačného balíčka vlády. Pôvodné očakávania kabinetu ohľadom výnosu z tejto dane sa nenaplnili a od tohto roku jej v krajine už nepodliehajú živnostníci. Právnické osoby platia transakčnú daň až na výnimky najmä za odchádzajúce platby zo svojich bankových účtov. Sadzba dane pri bankových prevodoch je 0,4 percenta z hodnoty odchádzajúcej platby, maximálne 40 eur za jednu transakciu.
Dane a odvody zostávajú vysoké
Podľa Fica nemožno očakávať, že jeho kabinet výrazne zníži dane a povinné odvody, ktoré jeho súčasný kabinet opakovane zvyšoval alebo zavádzal dane nové. "Prudké zníženie daní a odvodov by o päť až desať rokov možno prinieslo nejaký efekt, pokiaľ však ide o jedno až dvojročný efekt, len by to znamenalo obrovské výpadky v štátnom rozpočte a problémy pri napĺňaní cieľov sociálneho štátu," uviedol Fico.
Podnikatelia žiadajú väčšiu pomoc
Predseda predstavenstva Tatravagónky Alexej Beljajev, ktorý je tiež šéfom slovenskej Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, na spoločnej tlačovej konferencii s Ficom povedal, že podnikatelia potrebujú pomoc. Poukázal na komplikovanú situáciu na trhu, ktorá podľa neho určitú dobu ešte potrvá.
Slovenská vláda minulý týždeň schválila návrh prvého balíka stabilizačných opatrení pre podnikateľov, ktoré predstavitelia Ficovho kabinetu označujú za kroky na podporu ekonomiky. Zamestnávatelia a odbory ale uviedli, že súbor sa týka najmä administratívnych záležitostí bez priamej podpory hospodárskeho rastu. Kritizovali tiež, že snemovňa by o opatreniach mala rokovať až na jeseň.