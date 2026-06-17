Obľúbený lacný obchod sťahuje z predaja nebezpečný výrobok: Našli v ňom TOXICKÉ ťažké kovy!

BRATISLAVA - Známy diskontný obchodný reťazec sťahuje z predaja nevyhovujúci pohár z dôvodu bezpečnosti. Obsahuje toxické ťažké kovy. Ak ho máte doma, nepoužívajte ho a vráťte do predajne.
Spoločnosť KiK Textilien a Non-Food GmbH sťahuje z predaja "Pohár s ovocím 200ml, WGR 563," s číslom šarže 1221207 a artiklovým číslom P278285. K dispozícii na predajniach bol od 17. marca 2026 a predával sa v cene 1 euro. "Tento výrobok sa sťahuje kvôli zvýšenému obsahu olova a kadmia," vysvetľuje dôvody stiahnutia z trhu obchod.
"Prosíme, nepoužívajte daný produkt. Už zakúpený tovar prosím vráťte späť do Vašej predajne. Cena produktu Vám bude vrátená," vyzýva zákazníkov. Zároveň na nich apeluje, aby šírili informácie o tomto spätnom prevzatí výrobku, najmä ak vedia, že tento výrobok bol požičaný, darovaný alebo predaný niekomu inému.
Vplyv olova a kadmia na ľudské zdravie
Olovo aj kadmium sú toxické ťažké kovy, ktoré sa hromadia v ľudskom tele a majú rôzne nepriaznivé dosahy na zdravie. Olovo môže poškodiť mozog a nervovú sústavu, môže viesť k anémii a negatívne vplýva na obličky a reprodukčný systém. Kadmium je mimoriadne toxické pre obličky, zapríčiňuje vyplavovanie vápnika z kostí, pričom pri vdýchnutí poškodzuje pľúcne tkanivo a zvyšuje riziko rakoviny pľúc.