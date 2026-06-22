OTRASNÉ zistenia inšpekcie: ŠPINA, predaj po záruke a nebezpečné potraviny! FOTO z kontrol obchodov

BRATISLAVA - Potravinoví inšpektori majú za sebou poriadne rušný máj. Podľa úradných kontrol odhalili predaj po dátume spotreby, nevyhovujúcu spotrebu aj salmonellu v mäse. Do RASFF poslali až 10 hlásení nebezpečných potravín. Inšpektori udelili za zistené nedostatky pokuty. Informuje o tom na svojom webe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
V máji 2026 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 185 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 097 právnych subjektov a 1 705 prevádzok. "Nedostatky boli zistené pri 175 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 546 nedostatkov," informuje ŠVPS SR.
Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v predaji po dátume spotreby, v hygiene technologického zariadenia, v hygiene budov a prevádzky, v označovaní a v osobnej hygiene.
Za mesiac máj bolo zaslaných až 10 hlásení o nebezpečnom výrobku do RASFF, u ktorých boli splnené kritériá na zaslanie. Až v siedmich prípadoch išlo o mäsové výrobky, kde boli problémom senzorické zmeny, salmonella či organoleptické vlastnosti. Nevyhovujúca bola aj rukola z Talianska kvôli obsahu dusičnanov, aflatoxíny sa zistili v kukuričných oblátkach a pri sušenej zeleninovej zmesi nebol uvedený alergén.
Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 86 blokových pokút v celkovej výške 3 950 eur. "Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 74 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 105 780 eur," približujú potravinári s tým, že najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 16-tisíc eur.
Kontrola čerstvého ovocia a zeleniny
ŠVPS SR informuje, že v danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 162 kontrol, pričom pri 24 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 136 kontrol, u prvovýrobcov 8 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 21 kontrol.
"Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 752 plodín, z čoho 34 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 4,5 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 678 plodín, z čoho 32 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 10 vyhovujúcich plodín, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 64 HNM, z čoho 2 plodiny nevyhoveli požiadavkám noriem," približujú potravinári.
Celkovo prekontrolovali inšpektori 50 707,05 kilogramov (kg) tovaru, z čoho 7 146,82 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 696,82 kg, vo veľkoobchodných skladoch v množstve 6 450,0 kg.
"Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 17 správnych konaní začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami. Boli uložené pokuty vo výške 31 230 eur," konštatuje ŠVPS SR.