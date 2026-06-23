Obľúbená drogéria sťahuje z predaja NEBEZPEČNÝ výrobok: OKAMŽITE ho prestaňte používať!

BRATISLAVA - Obľúbená drogéria dm sťahuje z predaja nevyhovujúci výrobok. Zákazníkov, ktorí ho u nej zakúpili, vyzýva okamžite prestať ho používať a vrátili ho do predajne.
Sieť predajní Dm-drogerie mark informuje, že z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa bol z predaja stiahnutý výrobok "babylove lyžička na učenie jedenia, 2 ks", s označením šarže 2521 a 2532 a s číslom GTIN 4067796183429. Približuje, že zákazníci tieto údaje nájdu na obale nad čiarovým kódom, pretože označenie šarže nie je vytlačené priamo na lyžičkách.
Dôvod stiahnutia výrobku je riziko, že pri používaní sa môžu od lyžičky oddeliť malé časti. "Tieto časti predstavujú nebezpečenstvo zadusenia sa pre bábätká a malé deti. Vzhľadom na to, že samotná šarža nie je viditeľná na samotnom produkte, prosíme vás, aby ste produkt prestali používať nezávisle od označenia šarže a vrátili ho do predajne dm, kde vám budú poskytnuté ďalšie informácie ohľadne postupu pri jeho vrátení," upozorňuje drogéria.
Zároveň zákazníkov žiada, aby na toto stiahnutie z trhu upozornili aj iné osoby, najmä ak poznajú niekoho, komu bol stiahnutý výrobok darovaný alebo požičaný. "Kvalita a bezpečnosť výrobkov sú našou najvyššou prioritou, a preto sa úprimne ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu a komplikácie," dodáva drogéria na záver s tým, že v prípade akýchkoľvek dodatočných otázok ju môžu zákazníci kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo na bezplatnej dm zákazníckej linke na čísle 0800 111 881 každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00.