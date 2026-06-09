Legendárny exšéf SNS opäť pred súdom: Novinka v prípade rozsudku nad Slotom, môže sa tešiť?

BRATISLAVA - Exšéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. V utorok o tom rozhodol Najvyšší súd (NS) SR. Slota však môže trvať na prejednaní veci. Bývalý predseda národniarov si rozhodnutie vypočuť neprišiel.
„Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok prípustný nie je, avšak v trestnom stíhaní sa bude pokračovať, ak obžalovaný vyhlási do troch dní odvtedy, čo mu bude uznesenie o zastavení trestného stíhania oznámené, že na prejednávaní veci trvá,“ uviedol v poučení predseda senátu NS.
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Prokurátor Rastislav Hruška vysvetlil, že NS neuznal právnu kvalifikáciu oboch skutkov, ktoré boli žalované ako dva samostatné. „Z toho stručného odôvodnenia vyplýva, že neuznal kvalifikáciu ako trestný čin prijímania úplatku. Zároveň povedal, že v prípade obžalovaného Jána Slotu nešlo ani o nepriamu korupciu, Najvyšší súd ho posúdil ako trestný čin podplácania s tým, že tam následne potom vyhodnotil, že vzhľadom na výšku trestnej sadzby, ktorá prichádza do úvahy, tak boli obidva skutky premlčané,“ ozrejmil prokurátor. Doplnil, že NS rozhodol o premlčaní v dôsledku novely Trestného zákona. V prípade jedného zo skutkov NS konštatoval, že už v čase vznesenia obvinenia bol premlčaný.
Obhajoba rozhodnutie NS víta. Advokát Roman Hriadel zároveň nepredpokladá, že jeho klient bude trvať na prejednaní veci. Slotovu neprítomnosť na utorkovom pojednávaní odôvodnil dlhodobými zdravotnými problémami.
Slota mal vybavovať miernejší trest
Podľa obžaloby mal Slota na žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest pre muža, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený na nepodmienečný trest. U exsudcu Pavla Polku mal mužovi v odvolacom konaní vybaviť zmiernenie trestu na podmienku. Slota označil obžalobu za nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch.
Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici uznal v roku 2024 Slotu za vinného z nepriamej korupcie. Odsúdil ho na dvojročný trest odňatia slobody s tým, že výkon trestu mu podmienečne odložil na štyri roky. Obhajoba podala odvolanie priamo v súdnej sieni, rovnako ako prokurátor.
Korupčnú trestnú činnosť sa nepodarilo preukázať
ŠTS už raz v tejto kauze rozhodoval, keď Slotu v júni 2023 odsúdil na rovnaký dvojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní štyroch rokov, ale iba za zasahovanie do nezávislosti súdu.
Korupčnú trestnú činnosť sa podľa súdu obžalovanému nepodarilo preukázať, chýbali jednoznačné dôkazy. Najvyšší súd SR však rozsudok zrušil a kauzu vrátil späť na ŠTS. Ako v novembri 2023 konštatoval, ŠTS sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre jeho rozhodnutie a zároveň dospel k záverom, ktoré nie sú logicky odôvodnené.