Zomrela nečakane a v mladom veku: Spisovateľka Benková (†55) bola tvárou Slotovej SNS v jej najslávnejších časoch

BRATISLAVA - Prešlo len niekoľko dní nového roka a verejnosť sa s bolesťou v srdci musela rozlúčiť so známou spisovateľkou Janou Benkovou. Tá nás opustila vo veku 55 rokov po ťažkej chorobe, no málokto vie, že sa neživila len spisovateľstvom. Jej angažmány zasiahli aj priamo do domácej politiky, konkrétne k Slovenskej národnej strane (SNS).
Práve v utorok 13. januára vo veku 55 rokov spisovateľka Jana Benková poslednýkrát vydýchla. Bola tiež aj mediálna poradkyňa a novinárka. V poslednom období bojovala so zákernou chorobou a do posledných chvíľ sa venovala práci.
Okrem spisovateľského poslania aj politická práca
Nie všetci však vedia, že jej práca bola cenná aj v politických kruhoch. Päť rokov totiž pôsobila ako hovorkyňa pre SNS. Išlo však ešte o SNS z čias ikonického Jána Slotu a túto stranu mediálne zastrešovala ešte pred viac ako 15 rokmi. Boli to roky 2007 až 2012, kedy boli po páde druhej vlády Mikuláša Dzurindu pri moci tri mená - Robert Fico, Vladimír Mečiar a Ján Slota. Išlo o známe trio z prvej Ficovej vlády.
Počas päťročného obdobia tak mala na svedomí množstvo politických vyjadrení a tlačových správ. Konkrétne sa jej funkcia uvádzala ako "tlačová tajomníčka".
O úmrtí Benkovej informoval jej priateľ a ďalší spisovateľ Miroslav Graclík. "Tieto riadky sa mi píšu veľmi ťažko. Nikdy by mi ani nenapadlo, že ich vôbec raz budem písať. Dnes predpoludním odišla známa slovenská spisovateľka Jana Benková. Mala iba päťdesiatpäť rokov. Napísala desiatky ženských románov, pričom mnohé sa dočkali aj českých prekladov a veľmi dobre sa u nás predávali," napísal Graclík na sociálnej sieti.