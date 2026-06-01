Dusno pod Ďumbierom: Legendárneho chatára chcú vyhodiť po 35 rokoch! Dôvod šokuje

NÍZKE TATRY - Po minuloročných turbulentných výmenách na Rysoch a Téryho chate prichádza v slovenských horách ďalšie zemetrasenie. Na slávnej Chate Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom vládne mimoriadne dusná atmosféra. Súčasný chatár Igor Fabricius, ktorý je vo funkcii už úctyhodných 35 rokov, otvorene pripustil, že ho Klub slovenských turistov (KST) plánuje čoskoro odvolať. Za všetkým má byť banálne pochybenie.
O budúcnosti chaty, ktorá víta turistov už od roku 1928, sa má rozhodovať v najbližších dňoch. O zmluve, ktorá má platiť až do roku 2030, bude totiž 6. a 7. júna rozhodovať Valné zhromaždenie KST. Kameňom úrazu sa stalo porušenie nájomnej zmluvy zo strany chatára. Igor Fabricius totiž včas neuhradil trojtisícovú zálohu na prípadné pokuty.
„Z tejto sumy nám mali za každé porušenie strhávať 500 eur. Nevšimol som si ten bod a zaplatil som to oneskorene. Nikto ma neupozornil, že im niečo dlžím. Je to irónia, lebo oni mi ešte dlžia za kúrenie viac ako 30-tisíc eur,“ uviedol nájomca Chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom Igor Fabricius.
Chatár naznačil, že ide len o zámienku a vedenie klubu už má za neho pripravenú náhradu od 1. júla 2026, hoci on sám má mať trojmesačnú výpovednú lehotu. Podľa Fabriciusa sa dobré meno chaty nebuduje ľahko a verí, že za tie roky ho vybudovali. „Je mi ľúto, že tí, ktorí sa na chatu chystajú, ho pravdepodobne zničia veľmi rýchlo. Pozerám sa na to tak, že všetko bude tak, ako má byť. Ak na chate zostaneme, bude to dobré, a ak nás odvolajú, bude to tiež dobré,“ skonštatoval.
KST považuje tvrdenia za zavádzajúce
Vedenie Klubu slovenských turistov, ktoré je výlučným vlastníkom chaty aj pozemku, však slová chatára rázne odmieta a označuje ich za zavádzajúce. Predseda KST Peter Švec poprel akúkoľvek podlžnosť zo strany klubu a vyhlásil, že splátky za kúrenie odchádzajú riadne a načas podľa kalendára. Rovnako vysvetlil, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy kvôli jej porušeniu, nejaká výpovedná lehota nehrá rolu.
Podľa Šveca nejde o žiadnu osobnú pomstu, ale o to, že chaty majú obrovský investičný dlh viditeľný aj laickým okom. Klub chce modernejšie chaty, ekologickejšiu prevádzku, čistú vodu a fotovoltiku, no k tomu potrebuje detailné informácie o ekonomike a prevádzke chát, ktoré im doteraz chýbali.
„Nostalgia za ‚starými dobrými časmi‘ je často lákavá, no iba dovtedy, dokým nenarazí na tvrdú realitu prítomnosti. Na realitu sprísňujúcich sa zákonov, noriem, vyhlášok či v neposlednom rade aj požiadaviek samotných spotrebiteľov. Nejde tu teda o žiadnu ‚privatizáciu‘. Nejde tu o žiadne ‚budovanie lunaparkov‘. Ide tu, jednoducho, o nevyhnutné vykročenie do 21. storočia,“ ozrejmil predseda KST.
Uzavrel, že otázka nájomnej zmluvy Chaty M. R. Štefánika nebude posudzovaná na základe emócií či mediálnych vyjadrení, ale na základe konkrétnych zmluvných podmienok a interných procesov KST. O ďalšom postupe bude rozhodovať Valné zhromaždenie KST, ktoré sa uskutoční 6. a 7. júna.