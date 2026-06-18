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Dráma na železnici u susedov: Pätnásť pasažierov zažilo vo vlaku chvíle hrôzy

Ilustračné foto
Ilustračné foto
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TASR

BUDAPEŠŤ - Osobný vlak smerujúci z Hatvanu do Szolnoku s 15 pasažiermi sa vo štvrtok krátko popoludní vykoľajil. Pri nehode sa nikto nezranil. Uviedol to generálny riaditeľ železničnej spoločnosti MÁV Zsolt Hegyi, podľa ktorého železnice nariadili okamžité vyšetrovanie.

Nehodu začal vyšetrovať aj Úrad pre bezpečnosť dopravy. Na dotknutej trati výrazne obmedzili železničnú dopravu.

Hegyi uviedol, že k nehode došlo po 13.00 h pri stanici Újszász v Jasovsko-veľkokumánsko-solnockej stolici. Na danom úseku trate je povolená maximálna rýchlosť 40 kilometrov za hodinu, vlak však podľa neho išiel ešte pomalšie. Rušňovodič okamžite vlak zastavil.

Viac o téme: VlakVykolajenieHatvanOsobny
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