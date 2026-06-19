Železničná nehoda neďaleko Londýna: Na mieste zasahujú záchranári, hasiči aj polícia

LONDÝN - Britská dopravná polícia v piatok oznámila, že reaguje na hlásenia o zrážke dvoch vlakov v okolí mesta Bedford severne od Londýna. Informujú správy agentúr Reuters a AFP a televízií BBC a Sky News.
„Reagujeme na hlásenia o zrážke dvoch vlakov v oblasti Bedfordu,“ napísala dopravná polícia v príspevku na sociálnej sieti X. Železničné spoločnosti a hasiči odporúčajú miestu sa vyhnúť. Na mieste zasahujú záchranári.
Britské médiá uvádzajú, že k zrážke došlo okolo 17.15 h (18.15 h SELČ) a na mieste sú zranení. Rozsah ich poranení bezprostredne známy nebol. Na záberoch z miesta vidieť poškodený vagón vlaku spoločnosti East Midlands Railway a niekoľko ľudí stojacich pozdĺž koľajníc.
„S hlbokým znepokojením počúvam správy o zrážke dvoch osobných vlakov spoločnosti East Midlands Railway. Som vďačná záchranným zložkám, ktoré sú na mieste,“ napísala na sieti X britská ministerka dopravy Heidi Alexanderová.