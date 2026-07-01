Koniec obmedzení: Železnice obnovujú plnú rýchlosť po vlne horúčav

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)
BRATISLAVA - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v utorok večer zrušili obmedzenie traťovej rýchlosti na tratiach zasiahnutých veľmi vysokými teplotami. Na najbližšie dni už nie sú podľa správcu železničnej infraštruktúry hlásené extrémne horúčavy.
„Ak sa počas leta opäť vyskytnú výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami, preventívne opatrenia znovu zavedieme, aby sme zachovali bezpečnú železničnú prevádzku,“ uviedli ŽSR.
Slovensko v posledných dňoch čelilo extrémnym horúčavám. Na niektorých miestach prekročila teplota 40 stupňov Celzia. V oblastiach najviac zasiahnutých vysokými teplotami obmedzili ŽSR preventívne rýchlosť vlakov. Cestujúci museli počítať s meškaniami. Dôvodom opatrenia bolo pôsobenie horúčav na koľajnice.