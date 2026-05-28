Rekonštrukcia nemocnice v Kráľovskom Chlmci napreduje, uviedol Šaško

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC - Rekonštrukcia Nemocnice s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci za viac ako 3,5 milióna eur z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá sa uskutočňuje za plnej prevádzky, pokračuje podľa harmonogramu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) ju navštívil v stredu (27. 5.) počas kontrolného dňa. Informovali z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva.
„Veľmi sa teším, že práce napredujú podľa plánu a pacienti v tejto časti Slovenska onedlho osobne pocítia novú kvalitu. Sledujeme priebeh tohto projektu veľmi pozorne a chceme, aby sa stal vzorom toho, čo dokáže plán obnovy a odolnosti spraviť pre regióny, ktoré boli dlho na okraji pozornosti. Kráľovský Chlmec ukazuje, že moderná medicína nepatrí len do veľkých miest - patrí všade, kde sú pacienti,“ povedal Šaško a ocenil, že práce sa darí realizovať za plnej prevádzky, čo nie je jednoduché a je to obrovský záväzok voči pacientom.
„Dnes je zazmluvnených viac ako štyri milióny eur práve na to, aby túto nemocnicu nezrušili, aby bola zariadená a zrekonštruovaná pre pacientov aj zdravotníkov, ako sa na 21. storočie patrí,“ uviedol splnomocnenec pre odstraňovanie regionálnych rozdielov a implementáciu Plánu obnovy a odolnosti SR so zameraním na východné Slovensko Igor Šimko. Rekonštrukcia nemocnice s poliklinikou Kráľovský Chlmec odštartovala 1. decembra minulého roka a termín ukončenia je naplánovaný na 15. augusta.
Pracuje sa súčasne na viacerých častiach budovy
Pracuje sa súčasne na viacerých častiach budovy - vymieňajú sa okná, zatepľuje obvodový plášť, opravuje strecha a rekonštruuje sa interiér pavilónov A, B, C a E na druhom a treťom nadzemnom podlaží. Pacientov bude čakať 78 zrekonštruovaných lôžok a k nim pribudne osem úplne nových. Vznikajú dvojlôžkové izby a jednolôžkové izolačné izby so samostatným sociálnym zariadením.