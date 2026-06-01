Štát poskytne takmer 2 MILIÓNY eur: Obce získajú autá pre seniorov aj zariadenia na záchranu života

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s ministerstvom vnútra vyhlasuje dotačnú výzvu na zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov malých obcí. Takmer dva milióny eur poputujú na nákup „sociálnych taxíkov“ pre imobilných občanov a defibrilátorov. O peniaze sa môžu uchádzať obce združené v centrách zdieľaných služieb a jedna obec môže získať dotáciu až do výšky 95-tisíc eur. Žiadosti môžu podávať od 15. júna do konca júla 2026.
„Človek, ktorý sa doteraz nevedel dostať na vyšetrenie, sa naň dostane. Senior nebude musieť odkladať kontrolu len preto, že nemá ako prísť k lekárovi. Rodina, ktorá nemá auto, nezostane odkázaná sama na seba. A spolu s vozidlami prinášame do obcí aj defibrilátory. Pri náhlej zástave srdca rozhodujú minúty. Keď je defibrilátor priamo v obci a ľudia ho vedia použiť, môže to byť rozdiel medzi životom a smrťou ešte predtým, než dorazí záchranka,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško.
„Dnešok je dôkazom toho, že v spolupráci ministerstiev ide rezortizmus na druhú stranu, spoločná výzva dokazuje, že podpora spolupracujúcich miest a obcí je riešením. Každé euro z tejto výzvy sa premietne do vyššej dostupnosti služieb a lepšej kvality života v regiónoch. Je to ukážka toho, že podpora spolupracujúcich obcí nie je teória, ale praktické riešenie, ktoré prináša výsledky,“ zdôraznil štátny tajomník rezortu vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
Do výzvy sa môžu zapojiť obce, ktoré sú sídlom centra zdieľaných služieb. V záujme zlepšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre svojich obyvateľov budú môcť nakúpiť vozidlá, ktoré poslúžia seniorom, občanom v núdzi a imobilným občanom na prepravu k lekárovi na vyšetrenie pre najmenej tri združené obce. Zároveň z výzvy môžu získať defibrilátory ako prvú pomoc pri záchrane života do príchodu záchranky. Ak bude tento prístroj dostupný priamo v obci a miestni obyvatelia budú vedieť ako ho používať, môže sa výrazne skrátiť čas do poskytnutia prvej pomoci, čo zvýši šance pacienta na prežitie.
Kúpa auta a defibrilátora tak výrazne pomôže zlepšiť kvalitu života obyvateľov malých obcí, najmä tam, kde je zdravotná starostlivosť vzdialenejšia. Zároveň to pomôže aj zvýšiť schopnosť obce reagovať pri nehodách, náhlych zdravotných komplikáciách alebo iných mimoriadnych udalostiach ešte pred príchodom profesionálnych záchranárov. Udržateľnosť projektu je na päť rokov a rezort zdravotníctva verí, centrá v ňom budú pokračovať aj naďalej.