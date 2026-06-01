PRIESKUM prepisuje pravidlá hry: Smer by už voľby vyhral, Demokrati však už viac nie sú úplne poslední!

BRATISLAVA - Situácia je taká tesná, až sa to zdá nemožné. Reč je o prvých dvoch súperoch v posledných prieskumoch verejnej mienky. Posledné meranie ukázalo, že na čelo sa po mesiacoch na druhom mieste opäť prepracoval koaličný Smer-SD. Má to však háčik a aj situácia na konci rebríčka sa zmenila. Demokrati už viac nie sú na konci.
Prieskum vykonala agentúra Ixactly pre televíziu Markíza od 19. do 27. mája 2026 na vzorke 1 000 respondentov. Ak by sa voľby konali v tomto májom termíne, vyhral by ich veľmi tesne Smer-SD s 19,2 percentami hlasov a za chrbtom by mu na druhom mieste stálo Progresívne Slovensko s 18,4 percentami. Tretie miesto by obsadila Republika s 11,1 percentami.
Hnutie Slovensko by získalo 9,1 percenta, koaličný Hlas-SD 8,9 percenta. Opozičná Sloboda a Solidarita by získala 7,1 percenta. Zaujímavé je to aj na konci rebríčka, kde sa opäť mení trend. Poslednými už nie sú Demokrati, ktorí by získali 6,6 percenta a až za nimi by sa umiestnili poslední členovia prípadného parlamentu - KDH so ziskom 6,2 percenta.
Pred bránami parlamentu by skončili SNS, Sme rodina a Aliancia. Išlo o zisk 4 a menej percent.
Vládu by nezostavoval Fico
Háčik je však v tom, že aj keď by voľby vyhral Smer, vládu by zrejme Robert Fico nezostavoval. Nemal by totiž s Hlasom a Republikov dosť kresiel - konkrétne 67. Potrebná minimálna väčšina je až 76. Chýbalo by im teda 11 hlasov. Na druhej strane, opozícia by vládu síce zložila, ale len s hnutím Slovensko, kde by mali dohromady 83 kresiel. Bez Matoviča by však mali až o 16 menej.