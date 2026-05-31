PRIESKUM ako varovný signál: Slováci už kvôli zdražovaniu robia ŠKRTY aj pri jedle, šetria každý cent!

BRATISLAVA - Potraviny a bežné nákupy obmedzuje 40,8 % respondentov. Vyšší podiel ľudí uvádza už len oblečenie, voľný čas a dovolenky, teda položky, ktoré sa dajú odložiť alebo obmedziť jednoduchšie. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu inkasnej spoločnosti EOS KSI Slovensko realizovaného agentúrou AKO na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov koncom apríla 2026.
Na otázku „Znižujete v súčasnosti svoje výdavky na domácnosť? Ak áno, v ktorých oblastiach?“ odpovedali znižovaním výdavkov na potraviny a bežné nákupy štyria z desiatich opýtaných. Vyšší podiel ľudí uviedol už len šetrenie na oblečení a obuvi 50,9 %, na voľnom čase a zábave 50,1 % a na dovolenkách či cestovaní 43,3 %. Respondenti mali možnosť viacerých odpovedí, preto sumár presahuje 100 %.
„Dovolenku možno odložiť, návštevu reštaurácie vynechať, nový spotrebič nekúpiť. Potraviny však patria k výdavkom, ktoré domácnosť rieši neustále. Ak štyria z desiatich respondentov hovoria, že znižujú výdavky aj na potraviny a bežné nákupy, je to signál, že finančný tlak sa dostal do každodenného rozhodovania,“ povedal riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích.
Na otázku „Ktoré výdavky domácnosti plánujete tento rok zo svojho finančného rozpočtu úplne vyradiť alebo už ste vyradili?“ 37,1 % respondentov potvrdilo reštaurácie, donášky alebo fastfood, 31,6 % respondentov vyradilo alebo plánuje vyradiť dovolenky a cestovanie, 31,6 % darčeky a nadštandardné výdavky a 31,5 % kaviarne a malé radosti.
Pri potravinách však nejde o vyradenie sumy z domáceho rozpočtu, ale o obmedzovanie výdavkov, teda o zmenu finančného správania sa pri základnej položke. Znižovanie výdavkov na potraviny neznamená automaticky, že domácnosti kupujú menej jedla. Prieskum nezisťoval množstvo ani kvalitu nakupovaných potravín. Môže ísť o lacnejšie značky, dôslednejšie plánovanie nákupov, menej impulzívnych výdavkov alebo snahu menej plytvať. Dôležité však je, že úspory sa dotýkajú položky, ktorú domácnosti riešia opakovane a pravidelne.
„Šetrenie na potravinách je signál, že domácnosť už veľmi pozorne sleduje každý výdavok. V takej situácii pomáha neriešiť iba jednotlivé nákupy, ale pozrieť sa na rozpočet ako celok, ktoré platby sa opakujú, ktoré výdavky sú nevyhnutné a kde sa dá vytvoriť aspoň malá rezerva. Prevencia finančných problémov sa často začína práve pri včasnom prehľade o vlastných peniazoch,“ dodal riaditeľ inkasnej spoločnosti EOS KSI Slovensko Peter Dvornák.