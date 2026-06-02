Kanadský premiér chce bojovať proti antisemitizmu: Oznámil vytvorenie poradnej rady

OTTAWA - Kanadský premiér Mark Carney v pondelok oznámil zriadenie novej federálnej poradnej rady na boj proti antisemitizmu. Nárast trestných činov z nenávisti podľa neho znamená, že krajina zlyháva pri ochrane židovských Kanaďanov. Informuje o tom agentúra Reuters.
Antisemitizmus v Kanade podľa premiéra „narástol na úroveň, aká nebola zaznamenaná od povojnového obdobia“. V roku 2024 zaznamenali v Kanade 1342 zločinov motivovaných nábožensky motivovanou nenávisťou, pričom takmer 70 percent z nich bolo zameraných proti židovskej komunite, ktorá podľa vládnych údajov tvorí percento kanadskej populácie.
Vládna reakcia
„Táto kríza antisemitizmu v Kanade je dnes špecifická, je to vážne a vyžaduje si cielenú reakciu,“ povedal Carney v synagóge v Toronte. Carney predstavil Ministerskú poradnú radu pre práva, rovnosť a inklúziu, ktorej bude predsedať minister identity a kultúry Marc Miller. Úlohou tejto rady je riešiť antisemitizmus a iné formy nenávisti.
Analýza príčin
Podľa svojich slov Carney nariadil poradnej rade, aby prehodnotila povahu a hlavné príčiny antisemitizmu v Kanade, vylepšila zbieranie dát o incidentoch z nenávisti a zhodnotila efektívnosť investícií do vzdelávania, prevencie a bezpečnosti komunity. Reuters konštatuje, že nárast antisemitských zločinov v Kanade prudko vzrástol od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023.
Premiér vo svojom pondelkovom prejave poukázal na streľbu na židovské školy, zápalné bomby hodené na synagógy a útoky zamerané na podniky vlastnené židmi a tiež na komunitné centrá. Vláda podľa premiéra predstavila šesť právnych predpisov zameraných na zlepšenie verejnej bezpečnosti a na boj proti nenávisti. Medzi týmito predpismi je aj zákon, ktorý posilní ochranu miest uctievania, škôl a komunitných centier, a na jeho základe sa trestné činy motivované nenávisťou stanú samostatným trestným činom.
V apríli sa vláda zaviazala poskytnúť 75 miliónov kanadských dolárov (takmer 47 miliónov eur) na zlepšenie bezpečnosti náboženských inštitúcií vrátane synagóg a židovských škôl, uviedol Carney. Okrem toho minulý rok pridelila viac ako 36 miliónov kanadských dolárov (22 miliónov eur) projektom zameraným na boj proti násilnému extrémizmu.