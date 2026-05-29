Štvrtý rokovací deň: Poslanci začali novelou o energetike, má sprísniť zvýhodnené odbery

BRATISLAVA - Národná rada (NR) SR vstúpila v piatok do štvrtého dňa 52. schôdze rokovaním o vládnom návrhu novely zákona o energetike, ktorý má sprísniť pravidlá pri odberoch elektriny a plynu za zvýhodnené sadzby pre domácnosti. Novelu v druhom čítaní predstavila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Domácnosti budú musieť v budúcnosti deklarovať, že využívajú energie na vlastnú spotrebu, dodávateľom energií pri nesprávnom určení taríf budú hroziť pokuty. Zmeny s navrhovanou účinnosťou od 1. septembra 2026 majú podľa Ministerstva hospodárstva (MH) SR najmä obmedziť zneužívanie taríf určených pre domácnosti v prípadoch, keď odberatelia energie nevyužívajú elektrinu alebo plyn na vlastnú spotrebu.
Parlament plánuje následne diskutovať o návrhu nového zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným (chybným) výrobkom, ktorý rovnako pripravilo MH. Modernizuje právny rámec zodpovednosti za škodu v kontexte digitálneho veku a obehového hospodárstva, pričom nahradí doposiaľ platný zákon z roku 1999.
Poslanci by mali rokovať aj o troch návrhoch Ministerstva práce
Poslanci by mali rokovať aj o troch návrhoch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Nový samostatný zákon o práci vykonávanej prostredníctvom digitálnej pracovnej platformy má priniesť prísnejšie pravidlá pre fungovanie platforiem, ako sú kuriérske či prepravné aplikácie, aj väčšiu ochranu ľudí, ktorí cez ne pracujú.
Navrhovaná novela zákona o sociálnych službách a živnostenského zákona upravuje financovanie sociálnych služieb v nadväznosti na reformu dlhodobej starostlivosti. Nasledovať má návrh na vyslovenie súhlasu NR SR so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o sociálnom zabezpečení. Parlament v piatok tradične nehlasuje, rokovanie trvá od 9.00 do 16.00 h bez obednej prestávky.