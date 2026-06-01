Gašpar pod paľbou opozície: Pre obžalobu žiadajú jeho okamžitý odchod z vedenia parlamentu

BRATISLAVA - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) nesmie reprezentovať parlament a musí pre svoju obžalobu odstúpiť. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali predstavitelia opozičného PS. Poukázali aj na to, že sa Gašpar na pôde Národnej rady obhajuje a využíva na to aj svojho advokáta.
„Toto nie je nejaká relácia o kriminalite alebo o obhajobe páchateľa. A my sme sa dočkali toho, že pán Tibor Gašpar, obžalovaný podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, príde, urobí si tu politickú tlačovku, na ktorú si dovedie svojho advokáta v trestnej veci, ktorý tu predvádza verejnú obhajobu svojho klienta v zákonodarnom zbore Slovenskej republiky,“ upozornila poslankyňa NR SR Zuzana Števulová (PS).
Predseda hnutia PS Michal Šimečka zdôraznil, že výzvy na gašparov odchod z vedenia parlamentu nie sú ničím osobným. „Ja nemám žiadny špeciálny vzťah, ani necítim žiadnu špeciálnu nenávisť voči pánovi Gašparovi. Z toho, ako vystupuje on, ale aj pán Fico (Robert Fico, predseda vlády SR, pozn. TASR) a iní ‚smeráci‘, cítim, že oni sa zožierajú nenávisťou voči mne alebo voči mojej rodine alebo voči Progresívnemu Slovensku. Dva roky tu rozprávajú o mojej partnerke a starom otcovi, tu ma odvolávali a znovu a znovu chrlia síru na predstaviteľov Progresívneho Slovenska,“ vyhlásil s tým, že ak Gašpar spáchal to, čo mu je kladené za vinu, mal by byť odsúdený. Obhajoval aj výroky predstaviteľov PS o tom, že Gašpar je tvárou organizovanej zločineckej skupiny. Poukázal tiež, že jeho koalícia odvolala z postu podpredsedu parlamentu.
Gašpar v pondelok vyhlásil, že pokus o jeho odvolávanie z funkcie je snahou o prekrytie kauzy matky lídra opozičného PS Michala Šimečku. Hovoril tiež o opozičnej i mediálnej hystérii voči jeho osobe. Ku kauze Očistec, v ktorej figuruje, sa spolu so svojím obhajcom Marekom Parom vyjadria po pojednávaní, ktoré je naplánované na 8. júna. Šéf poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter kritizoval, že opozícia chce robiť politické závery na základe súdnych konaní.
Odvolávanie Gašpara z funkcie podpredsedu NR SR iniciuje PS. Chce tak robiť na každej parlamentnej schôdzi. Tvrdí, že Gašpar nemôže byť tvárou parlamentu. PS sa odvoláva najmä na kauzu Očistec a zdôrazňuje, že Gašpar je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a z toho, že „v samom jadre polície“ mal organizovať zločineckú skupinu.