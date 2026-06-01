Seniorku v Humennom zrazilo auto na priechode: Čaká ju niekoľkotýždňové liečenie

HUMENNÉ - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa v sobotu (30. 5.) popoludní stala na Štefánikovej ulici v Humennom. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 60-ročný vodič zrazil na priechode pre chodcov staršiu chodkyňu. Tá po zrážke utrpela vážne zranenia, ktoré si vyžiadajú niekoľkotýždňové liečenie.
Ligdayová uviedla, že 60-ročný vodič s osobným vozidlom na priechode pre chodcov nedal chodkyni kráčajúcej po riadne vyznačenom priechode prednosť a došlo k zrážke. Vodič ani zranená žena neboli pod vplyvom alkoholu. Chodkyňu previezli do nemocnice.
„Na základe tejto udalosti poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Humennom začal trestné stíhanie pre trestný činu ublíženia na zdraví,“ dodala Ligdayová.