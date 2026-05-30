Fico vybuchol: Kopol si do médií aj opozície, štipľavo si podal Šimečkovu rodinu! Spomenul aj tretiu svetovú vojnu

BRATISLAVA – Premiér Robert Fico (Smer‑SD) sa v sobotnom statuse ostro pustil do opozície, médií aj viacerých štátnych inštitúcií. Tvrdí, že opozícia sa pokúša sabotovať výstavbu nemocnice v Prešove, médiá podľa neho šíria klamstvá a zakrývajú škandály rodiny Michala Šimečku. Zastal sa aj Tibora Gašpara a varoval pred rizikom vojenskej eskalácie po incidente s dronom v Rumunsku. Vyjadril sa aj k prorastovým opatreniam.
Vláda by mala o návrhu prorastových opatrení rokovať v stredu
Fico dal v piatok (29. 5.) definitívny pokyn na legislatívne spracovanie opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a prorastových opatrení, zatiaľ bez vplyvu na štátny rozpočet. V utorok (2. 6.) sa má k legislatíve stretnúť tripartita, v stredu má o nej rokovať vláda (3. 6.). Predseda vlády o tom informoval v sobotu na videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Fico zároveň avizoval, že na najbližšej koaličnej rade opäť otvorí otázku spojenia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) s Protimonopolným úradom (PMÚ) SR do jednej inštitúcie.
V krátkom čase tiež podľa premiéra treba prijať zákonnú úpravu zabraňujúcu homosexuálnym párom, ktoré uzavreli manželstvo v zahraničí, domáhať sa uznania tohto manželstva na slovenských matrikách. „Rešpektujeme sexuálne menšiny, nikto ich neotravuje, ale našou povinnosťou je predovšetkým rešpektovať a chrániť Ústavu SR,“ vysvetlil. Bolo by podľa neho prínosné splniť túto úlohu do 5. júla.
Predseda vlády tiež informoval, že v piatok (5. 6.) odcestuje do Čiernej Hory na samit EÚ o jej rozširovaní a v sobotu (6. 6.) si v Normandii pripomenie otvorenie druhého frontu v roku 1944.
Kritika opozície
Fico v sobotnom vyhlásení ostro kritizoval opozíciu. Tvrdí, že opozícia sa pokúša odvolať ministra obrany Roberta Kaliňáka pre výstavbu novej nemocnice v Prešove, ktorú podľa neho brzdia technické komplikácie, nie zlyhanie rezortu.
Podľa Fica ide o „nekonečne trápnu opozičnú komédiu“, ktorej cieľom je „škodiť vláde a Slovensku“. Tvrdí, že opozícia chce zablokovať aj ďalšie projekty, vrátane výstavby posledného úseku diaľnice pri Ružomberku.
Obul sa aj do médií, zastáva sa Gašpara
Fico sa ostro vyhradil aj voči médiám, ktoré podľa neho „zamlčiavajú prácu vlády“ a venujú sa len konfliktom. Ako príklad uviedol článok o jeho stretnutí so študentmi v Košiciach. Tvrdí, že informácia o povinnej účasti bola „nezmysel“ a že médiá sa snažia jeho aktivity znehodnocovať.
Premiér sa zastal podpredsedu vlády Tibora Gašpara, obžalovaného v kauze Očistec. Tvrdí, že ide o „vymyslený prípad“ a že Gašpar bol v minulosti nezákonne väzobne stíhaný.
Fico zároveň kritizoval sudkyňu Špecializovaného trestného súdu Pamelu Záleskú, na ktorú podal trestné oznámenie pre údajné porušovanie zákona v prípade Dušana Kováčika. Ten bol pôvodne odsúdený, no rozsudok bol zrušený a súd nedávno obžalobu odmietol.
Šimečkova rodina a „škandál nad škandály“
Veľkú časť vyjadrenia venoval Fico kritike rodiny šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Tvrdí, že médiá zakrývajú „škandál s rozkrádaním verejných zdrojov“ a exekúciu voči Šimečkovej matke, ktorú podľa neho začala Európska komisia.
Zároveň kritizoval aj Šimečku staršieho, ktorý podľa neho „putuje po krčmách ako potulný zabávač“ a obhajuje Progresívne Slovensko.
Varovanie pred vojnou
V závere premiér reagoval na incident s dronom, ktorý dopadol na územie Rumunska. Podľa neho podobné udalosti môžu viesť k „tretej svetovej vojne“, ak sa situácia nebude riešiť diplomaticky. Fico vyzval na otvorenie dialógu medzi EÚ a Ruskom a apeloval na „hodnotu mierového života“.