Sobota30. máj 2026, meniny má Ferdinand, zajtra Petrana, Petronela, Nela

Fico vybuchol: Kopol si do médií aj opozície, štipľavo si podal Šimečkovu rodinu! Spomenul aj tretiu svetovú vojnu

Robert Fico
Robert Fico (Zdroj: Facebook/Robert Fico )
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov
TASR

BRATISLAVA – Premiér Robert Fico (Smer‑SD) sa v sobotnom statuse ostro pustil do opozície, médií aj viacerých štátnych inštitúcií. Tvrdí, že opozícia sa pokúša sabotovať výstavbu nemocnice v Prešove, médiá podľa neho šíria klamstvá a zakrývajú škandály rodiny Michala Šimečku. Zastal sa aj Tibora Gašpara a varoval pred rizikom vojenskej eskalácie po incidente s dronom v Rumunsku. Vyjadril sa aj k prorastovým opatreniam.

Vláda by mala o návrhu prorastových opatrení rokovať v stredu

Fico dal v piatok (29. 5.) definitívny pokyn na legislatívne spracovanie opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a prorastových opatrení, zatiaľ bez vplyvu na štátny rozpočet. V utorok (2. 6.) sa má k legislatíve stretnúť tripartita, v stredu má o nej rokovať vláda (3. 6.). Predseda vlády o tom informoval v sobotu na videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Fico zároveň avizoval, že na najbližšej koaličnej rade opäť otvorí otázku spojenia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) s Protimonopolným úradom (PMÚ) SR do jednej inštitúcie.

V krátkom čase tiež podľa premiéra treba prijať zákonnú úpravu zabraňujúcu homosexuálnym párom, ktoré uzavreli manželstvo v zahraničí, domáhať sa uznania tohto manželstva na slovenských matrikách. „Rešpektujeme sexuálne menšiny, nikto ich neotravuje, ale našou povinnosťou je predovšetkým rešpektovať a chrániť Ústavu SR,“ vysvetlil. Bolo by podľa neho prínosné splniť túto úlohu do 5. júla.

Predseda vlády tiež informoval, že v piatok (5. 6.) odcestuje do Čiernej Hory na samit EÚ o jej rozširovaní a v sobotu (6. 6.) si v Normandii pripomenie otvorenie druhého frontu v roku 1944.

Kritika opozície

Fico v sobotnom vyhlásení ostro kritizoval opozíciu. Tvrdí, že opozícia sa pokúša odvolať ministra obrany Roberta Kaliňáka pre výstavbu novej nemocnice v Prešove, ktorú podľa neho brzdia technické komplikácie, nie zlyhanie rezortu.

Podľa Fica ide o „nekonečne trápnu opozičnú komédiu“, ktorej cieľom je „škodiť vláde a Slovensku“. Tvrdí, že opozícia chce zablokovať aj ďalšie projekty, vrátane výstavby posledného úseku diaľnice pri Ružomberku.

Obul sa aj do médií, zastáva sa Gašpara

Fico sa ostro vyhradil aj voči médiám, ktoré podľa neho „zamlčiavajú prácu vlády“ a venujú sa len konfliktom. Ako príklad uviedol článok o jeho stretnutí so študentmi v Košiciach. Tvrdí, že informácia o povinnej účasti bola „nezmysel“ a že médiá sa snažia jeho aktivity znehodnocovať.

Premiér sa zastal podpredsedu vlády Tibora Gašpara, obžalovaného v kauze Očistec. Tvrdí, že ide o „vymyslený prípad“ a že Gašpar bol v minulosti nezákonne väzobne stíhaný.

Fico zároveň kritizoval sudkyňu Špecializovaného trestného súdu Pamelu Záleskú, na ktorú podal trestné oznámenie pre údajné porušovanie zákona v prípade Dušana Kováčika. Ten bol pôvodne odsúdený, no rozsudok bol zrušený a súd nedávno obžalobu odmietol.

Šimečkova rodina a „škandál nad škandály“

Veľkú časť vyjadrenia venoval Fico kritike rodiny šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Tvrdí, že médiá zakrývajú „škandál s rozkrádaním verejných zdrojov“ a exekúciu voči Šimečkovej matke, ktorú podľa neho začala Európska komisia.

Zároveň kritizoval aj Šimečku staršieho, ktorý podľa neho „putuje po krčmách ako potulný zabávač“ a obhajuje Progresívne Slovensko.

Varovanie pred vojnou

V závere premiér reagoval na incident s dronom, ktorý dopadol na územie Rumunska. Podľa neho podobné udalosti môžu viesť k „tretej svetovej vojne“, ak sa situácia nebude riešiť diplomaticky. Fico vyzval na otvorenie dialógu medzi EÚ a Ruskom a apeloval na „hodnotu mierového života“.

Viac o téme: Rokovanie Robert FicoVladaProrastové opatrenia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Bratislav Gašić si podáva
Premiér Fico sa v Bratislave stretol so srbským ministrom obrany Gašićom
Zahraničné
Robert Fico
Robert Fico prijal predsedu vlády Andorrského kniežatstva: O čom diskutovali?
Domáce
Robert Fico
Fico sa ukázal po boku ruského veľvyslanca: Spoločne otvorili zrekonštruovaný cintorín Červenej armády
Domáce
Robert Fico
Fico ostro reaguje na klebety: Prehovoril o odchode ministra Kamenického aj o osude Kažimíra
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Veľký deň v živote moderátora Martina Nikodýma: Svadba!
Veľký deň v živote moderátora Martina Nikodýma: Svadba!
Prominenti
Volkswagen Golf R - ostrý spoločník do snehu i k moru
Volkswagen Golf R - ostrý spoločník do snehu i k moru
Auto-Moto
V Bratislave sprístupnili stovky veteránov, skončila sa FIVA Rally
V Bratislave sprístupnili stovky veteránov, skončila sa FIVA Rally
Správy

Domáce správy

VAROVANIA pred medveďmi! Šelma
VAROVANIA pred medveďmi! Šelma sa pohybuje pri čerpacej stanici, zavolali zásahový tím
Domáce
Robert Fico
Fico vybuchol: Kopol si do médií aj opozície, štipľavo si podal Šimečkovu rodinu! Spomenul aj tretiu svetovú vojnu
Domáce
Slovensko zasiahlo zemetrasenie! DETAILY,
Slovensko zasiahlo zemetrasenie! DETAILY, kde bolo epicentrum a aké bolo silné
Domáce
Festival Art Film Košice ukáže unikátne zreštaurované filmy zo Zlatého fondu SFÚ
Festival Art Film Košice ukáže unikátne zreštaurované filmy zo Zlatého fondu SFÚ
Košice

Zahraničné

Vladimir Putin má podľa
Šokujúce slová lekárky: Putin má za sebou plastiky! TOTO majú byť dôkazy
Zahraničné
Hrozba celosvetovej epidémie? V
Hrozba celosvetovej epidémie? V Sao Paule izolovali pacienta s príznakmi obávanej eboly
Zahraničné
V nočnom klube sa
V nočnom klube sa strhla brutálna masová BITKA! VIDEO Lietali fľaše aj päste ako v ringu
Zahraničné
Trump pritvrdzuje: USA chcú
Trump pritvrdzuje: USA chcú urýchliť hromadný odchod tisícov vojakov zo základní v Európe
Zahraničné

Prominenti

Dominika má za sebou
Hviezda Extrémnych premien na dne: Schudla 60 kíl a potom... boj o život
Domáci prominenti
Armie Hammer
Hollywoodsky kanibal a sexuálny predátor je po 5 rokoch späť: Neudržiavaný, zarastený, na nepoznanie!
Zahraniční prominenti
Vincze hosťom politickej diskusie:
Vincze hosťom politickej diskusie: Má v pláne riešiť... To nemyslí vážne?!
Domáci prominenti
FOTO Sima porodila dcérku Naomi
Sima odhalila detaily pôrodu: 16 hodín kontrakcií, prosba o sekciu a potom sa stalo TOTO!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vedci objavili nový spôsob,
Vedci objavili nový spôsob, ako čítať džungľu: Obyčajná pôda a voda im prezradia viac, než čakali!
Zaujímavosti
Môže sa penis zmenšiť?
Môže sa penis zmenšiť? Lekári vysvetľujú, čo je mýtus a čo realita: Každopádne, MÔŽE
vysetrenie.sk
Prvé príznaky Alzheimerovej choroby
Prvé príznaky Alzheimerovej choroby sa môžu objaviť už oveľa skôr! Vedci upozorňujú na DVA varovné signály
Zaujímavosti
Vedci sledujú desivý jav
Vedci sledujú desivý jav v európskych lesoch: Najprv prestanú dýchať, potom prichádza pomalý koniec
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
feminity.sk
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk

Ekonomika

Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Slovnaftu došla trpezlivosť: Drsné slová na adresu politikov kvôli údajnému dlhu!
Slovnaftu došla trpezlivosť: Drsné slová na adresu politikov kvôli údajnému dlhu!

Šport

Kanada – Fínsko: ONLINE prenos zo semifinále MS V HOKEJI 2026
Kanada – Fínsko: ONLINE prenos zo semifinále MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
PSG je kráľom Ligy majstrov! V dokonalej dráme zničil nádej Arsenalu na sezónu snov
PSG je kráľom Ligy majstrov! V dokonalej dráme zničil nádej Arsenalu na sezónu snov
Liga majstrov
Obrovský šok pre Slovensko! Naplnil sa najhorší scenár, aký si nikto absolútne neprial
Obrovský šok pre Slovensko! Naplnil sa najhorší scenár, aký si nikto absolútne neprial
Malý futbal
Také niečo NHL nezažila od roku 1993: Slafkovský si s Montrealom postupne kráča po Stanley Cup
Také niečo NHL nezažila od roku 1993: Slafkovský si s Montrealom postupne kráča po Stanley Cup
NHL

Auto-moto

Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Predstavujeme
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Predstavujeme
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Predstavujeme
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Najväčšia chyba pri pýtaní si vyššieho platu? Robí ju skoro každý a ničí vám šance na úspech
Najväčšia chyba pri pýtaní si vyššieho platu? Robí ju skoro každý a ničí vám šance na úspech
Mzda
Kedy sa vám ako uchádzačovi oplatí hľadať prácu cez personálnu agentúru?
Kedy sa vám ako uchádzačovi oplatí hľadať prácu cez personálnu agentúru?
Hľadám prácu
Pracovné benefity, ktoré v skutočnosti skoro vôbec nevyužívame: Čo firmy ponúkajú a čo ľudia reálne chcú?
Pracovné benefity, ktoré v skutočnosti skoro vôbec nevyužívame: Čo firmy ponúkajú a čo ľudia reálne chcú?
Motivácia
Generácia Z mení pravidlá práce. Starší kolegovia tomu často nerozumejú a vzniká tichý konflikt na pracoviskách
Generácia Z mení pravidlá práce. Starší kolegovia tomu často nerozumejú a vzniká tichý konflikt na pracoviskách
Prostredie práce

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Rady a tipy
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Kuracie prsia

Technológie

Vieš, prečo ti Wi-Fi router stále bliká? Toto prezrádza blikanie kontroliek o stave tvojho internetu
Vieš, prečo ti Wi-Fi router stále bliká? Toto prezrádza blikanie kontroliek o stave tvojho internetu
Návody
Populárna anti-aging kombinácia liekov spôsobila vážne poškodenie mozgu myší. Vedci teraz varujú pred rizikom, ktoré sa doteraz prehliadalo
Populárna anti-aging kombinácia liekov spôsobila vážne poškodenie mozgu myší. Vedci teraz varujú pred rizikom, ktoré sa doteraz prehliadalo
Veda a výskum
Newton položil základy gravitácie pred viac než 340 rokmi. Fyzikom však stále nesedí jedno číslo, na ktorom stojí celý vesmír
Newton položil základy gravitácie pred viac než 340 rokmi. Fyzikom však stále nesedí jedno číslo, na ktorom stojí celý vesmír
Veda a výskum
VIDEO: Ukrajinci oslepili ruskú S-300. Dron RAM II zničil 5N63S, citlivý prvok batérie, ktorý sa nahrádza veľmi ťažko
VIDEO: Ukrajinci oslepili ruskú S-300. Dron RAM II zničil 5N63S, citlivý prvok batérie, ktorý sa nahrádza veľmi ťažko
Armádne technológie

Bývanie

Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka

Pre kutilov

Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Zelenina a ovocie
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Zelenina a ovocie
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop príťažlivosti: Čím sú jednotlivé znamenia sexy bez toho, aby sa snažili?
Partnerské vzťahy
Horoskop príťažlivosti: Čím sú jednotlivé znamenia sexy bez toho, aby sa snažili?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
VAROVANIA pred medveďmi! Šelma
Domáce
VAROVANIA pred medveďmi! Šelma sa pohybuje pri čerpacej stanici, zavolali zásahový tím
Vladimir Putin má podľa
Zahraničné
Šokujúce slová lekárky: Putin má za sebou plastiky! TOTO majú byť dôkazy
Robert Fico
Domáce
Fico vybuchol: Kopol si do médií aj opozície, štipľavo si podal Šimečkovu rodinu! Spomenul aj tretiu svetovú vojnu
V nočnom klube sa
Zahraničné
V nočnom klube sa strhla brutálna masová BITKA! VIDEO Lietali fľaše aj päste ako v ringu

Ďalšie zo Zoznamu