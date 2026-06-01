ÚTOK hackerov na najznámejší obchod s eletronikou: E-maily a tisícky telefónnych čísel v OHROZENÍ?

BRATISLAVA - Na hackerskom fóre sa objavila ponuka na predaj údajnej databázy zákazníkov najznámejšieho internetového obchodu s elektronikou, ktorú reprezentuje známy animovaný mimozemšťan. Na možný incident upozornili odborníci vo svojom fachu na sociálnej sieti X. Podľa zverejnených informácií má útočník údajne disponovať približne 437-tisíc záznamami zákazníkov. Spoločnosť však akýkoľvek bezpečnostný incident popiera a spochybňuje aj pravosť ponúkaných dát.
Na možný únik súkromných údajov, akými sú e-maily či telefónne čísla upozornila stránka Dark Web Intelligence na sociálnej sieti X. Podľa príspevku sa na kybernetickom fóre objavila ponuka databázy, ktorá má údajne pochádzať od najväčšieho českého internetového predajcu. Ide o údaje z domény Alza.cz, známeho obchodu s elektronikou.
Vraj ide o státisíce údajov v priestore
Útočník tvrdí, že získal približne 437-tisíc zákazníckych záznamov.
Medzi údajne uniknutými dátami sa majú nachádzať mená zákazníkov, e-mailové adresy, telefónne čísla, dátumy narodenia, poštové adresy, informácie o zákazníckych úrovniach či vernostných kartách a bodoch. Súčasťou databázy majú byť aj údaje o histórii objednávok a komunikácii so zákazníckou podporou. Spomínajú sa dokonca aj administratívne záznamy súvisiace s podporou.
Ak by sa pravosť databázy potvrdila, mohlo by ísť o cenný zdroj informácií pre ďalších kyberzločincov. Takéto údaje by mohli byť zneužité na cielené phishingové kampane, pokusy o prevzatie používateľských účtov, podvody vo vernostných programoch či sofistikované útoky sociálneho inžinierstva založené na znalosti nákupnej histórie zákazníkov.
Podľa Alzy k žiadnemu narušeniu systémov nedošlo
Samotná Alza už na medializované tvrdenia reagovala. Ako informoval portál Živé.sk, predstavitelia spoločnosti uviedli, že nezaznamenali žiadne narušenie svojich systémov a zároveň spochybnili autenticitu údajne uniknutých dát.
Firma pripomína, že podobné ponuky sa na hackerských fórach objavujú pomerne často a nie vždy ide o skutočné databázy. V mnohých prípadoch sa podľa nej ukáže, že údaje sú neaktuálne, pochádzajú z iných zdrojov alebo sú úplne vymyslené.
Otázniky nad pravosťou databázy vyvoláva aj samotný obsah ponuky. Ako upozornili ďalší odborníci, medzi údajne uniknutými položkami figurujú napríklad dátumy narodenia zákazníkov, ktoré Alza štandardne nezhromažďuje. Pochybnosti vyvolávajú aj zmienky o vernostných kartách a bodoch, keďže spoločnosť v súčasnosti podobný systém neprevádzkuje.
Staré dáta alebo podvod na hackerov?
Podľa odborníkov nemožno vylúčiť ani možnosť, že by mohlo ísť o staršie dáta z minulosti. Rovnako však existuje scenár, že ponuka je úplne falošná a jej cieľom je len získať peniaze od záujemcov z prostredia kyberkriminality. Aj samotný profil Dark Web Intelligence vo svojom upozornení zdôraznil, že autenticita databázy ani jej prepojenie na Alzu neboli nezávisle overené. Pred potvrdením akéhokoľvek úniku dát je preto podľa analytikov potrebná dôkladná validácia.
Médiá zároveň pripomínajú, že Alza v priebehu apríla čelila viacerým väčším výpadkom služieb. Zatiaľ však neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by tieto technické problémy spájali s údajným únikom zákazníckych dát.
Napriek tomu, že obchod spomínané tvrdenia o odcudzení údajov vyvracia, nie je úplne na škodu si pravidelne meniť heslá vlastných e-mailových schránok či účtov v internetových obchodoch, akým je tento.