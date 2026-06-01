Snaha o odvolanie je hystériou i snahou prekryť kauzu matky lídra PS, tvrdí Gašpar

BRATISLAVA - Pokus o odvolávanie podpredsedu Národnej rady (NR) SR Tibora Gašpara (Smer-SD) z funkcie je snahou o prekrytie kauzy matky lídra opozičného PS Michala Šimečku. Tvrdí to Gašpar, ktorý na pondelkovej tlačovej konferencii tiež hovoril o opozičnej i mediálnej hystérii voči jeho osobe. Ku kauze Očistec, v ktorej figuruje, sa spolu so svojím obhajcom Marekom Parom vyjadria po pojednávaní, ktoré je naplánované na 8. júna. Šéf poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter kritizoval, že opozícia chce robiť politické závery na základe súdnych konaní.
„Myslím si, že od prvého dňa tohto parlamentu som tŕňom v oku, pretože si dovolím povedať, že som v parlamente aktívny a trošku nastavujem zrkadlo tejto bezzubej opozičnej politike,“ vyhlásil Gašpar. „Dovolím si otvárať témy tak, že prinášam fakty, nefabulujem a snažím sa nezavádzať žiadnymi len podsunutými polopravdami. A zjavne tým iritujem politického súpera, pretože pozornosť je sústredená len do mojej osoby,“ dodal. Chápe, že jediné, čo sa dá voči jeho osobe používať a zneužívať, je ešte stále platná obžaloba a pojednávanie v kauze Očistec. „K tomu sa vyjadríme až po 8. júni a prinesieme objektívnu informáciu, ako to vyzerá v kauze Očistec,“ skonštatoval s tým, že v tejto veci zároveň figuruje ako poškodený, vzhľadom na podozrenie voči policajným vyšetrovateľom, tzv. čurillovcom, za to, že pri objasňovaní trestnej činnosti mali páchať trestnú činnosť.
Gašpar zdôraznil, že v parlamentných voľbách získal takmer 140.000 hlasov od voličov aj napriek tomu, že mal v tom čase tri obvinenia. Niektoré z nich už boli podľa jeho slov zrušené ako nezákonné. „Som pozitívny aj k poslednej veci, ktorá sa týka Očistca. A som plne zodpovedný za to, že musím našim voličom jasne vysvetľovať všetky tieto tvrdenia nezmyselné, tak ako to robíme dnes,“ doplnil.
Podpredseda NR SR reagoval aj na výroky, ktoré odzneli v súvislosti s jeho osobou od svedka Zoltána Andruskóa na pojednávaní v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov. „Na to nie je možná nejaká iná obrana, ako to, samozrejme, celé poprieť a povedať, že je to holý nezmysel,“ vyhlásil. Andruskó minulý týždeň tvrdil, že v minulosti dostal sprostredkovaný odkaz, ktorý mal pochádzať od vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara, aby mlčal, lebo dopadne ako zavraždený exprimátor Hurbanova László Basternák. Gašpar v pondelok poukázal na to, že vyšetrovanie vraždy bolo mimo jeho pôsobnosti, zároveň bol aj viackrát odvtedy v civile. Para zároveň dodal, že Andruskó tieto výroky povedal aj v roku 2022, keď sa tomu nevenovali médiá ani orgány činné v trestnom konaní.
Para tiež avizuje civilné žaloby. „Určite bude podaná žaloba na Hnutie Slovensko a na Igora Matoviča, tá už je v procese prípravy, za to, čo tu predviedol na chodbe a akými výrokmi častoval môjho klienta,“ reagoval na minulotýždňové výroky Matoviča z priestorov parlamentu na adresu Gašpara. Takisto zvažujú žalobu v súvislosti s výrokmi šéfa PS z víkendovej relácie, kde okrem iného povedal, že Gašpar je tvárou organizovaného zločinu.
Odvolávanie Gašpara z funkcie podpredsedu NR SR iniciuje PS. Chce tak robiť na každej parlamentnej schôdzi. Tvrdí, že Gašpar nemôže byť tvárou parlamentu. PS sa odvoláva najmä na kauzu Očistec a zdôrazňuje, že Gašpar je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a z toho, že „v samom jadre polície“ mal organizovať zločineckú skupinu.