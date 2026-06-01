Nečakaný zvrat vo vzťahu Vémolovcov: Veľké zmierenie s Lelou? Karlos to povedal narovinu

PRAHA - Definitívny koniec? Zdá sa, že ešte nie! Hoci sa zdalo, že cesty manželov Vémolovcov sa nadobro rozišli, Karlosovo najnovšie vyjadrenie vrhá na ich vzťah úplne iné svetlo. Pri otázke o možnom návrate k svojej stálej manželke Lele bol totiž viac než pozitívny.
Začiatkom apríla šokovali Karlos a Lela Vémolovci verejnosť oznámením, že už netvoria pár. Hoci sa o problémoch v ich manželstve špekulovalo už dlhšie, dvojica si súkromné záležitosti nechávala pre seba. Definitívny koniec dohadom urobil až samotný Karlos, ktorý na sociálnych sieťach potvrdil, že s Lelou už nežije v spoločnej domácnosti.
Krátko nato nasledovalo aj sťahovanie. Lela sa spolu s tromi deťmi odsťahovala z Vémolandu do nového bývania a podľa vlastných slov je so svojím novým životom spokojná. Viackrát sa vyjadrila, že jej súčasné fungovanie vyhovuje a po rozchode našla potrebný pokoj. Napriek tomu medzi bývalými partnermi nepanuje žiadna vojna. Práve naopak. Kvôli spoločným deťom zostávajú v pravidelnom kontakte a snažia sa fungovať čo najlepšie. O dcéru Lili a synov Rockyho a Arnieho sa starajú spoločne a navzájom si vychádzajú v ústrety.
Aj samotný Karlos priznáva, že sa v ich každodennom fungovaní veľa nezmenilo. „Myslím si, že všetko robíme spoločne. U nás sa zmenilo len to, že každý bývame zvlášť. Deti vídam v podstate každý deň. Buď som ja u nich, alebo oni u mňa,“ prezradil pre český portál Super.cz.
Známy MMA zápasník zároveň zdôraznil, že ich prioritou zostávajú deti. „Snažíme sa, aby sme do toho nezaťahovali deti a robili pre ne maximum. Medzi nami nie sú žiadne drámy, súdne spory ani boje o deti. Všetko je tak, ako má byť,“ uviedol pri otvorení nového Oktagon Gymu. Najväčšiu pozornosť však vzbudili jeho slová o možnom návrate k manželke. Hoci sa k budúcnosti ich vzťahu nechcel príliš rozpisovať, dvere k prípadnému zmiereniu rozhodne nezabuchol. Na otázku, či ešte existuje šanca, že sa s Lelou dajú opäť dokopy, reagoval stručne, no výstižne. „Nikdy nehovor nikdy,“ odkázal Karlos.
Práve táto veta okamžite rozprúdila nové špekulácie. Fanúšikovia si totiž ešte stále pamätajú, že Vémolovci už v minulosti prekonali nejednu krízu a vždy si k sebe napokon našli cestu späť. Či sa tak stane aj tentoraz, ukáže až čas. Zdá sa však, že príbeh Karlosa a Lely Vémolovcov ešte zďaleka nepovedal posledné slovo.
