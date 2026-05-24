Horskí záchranári mali plné ruky práce: Pomáhali poľskému turistovi, dieťaťu i cyklistovi

VYSOKÉ TATRY - Vo Vysokých Tatrách sa v nedeľu popoludní zranil 25-ročný poľský turista po páde v oblasti Huncovského sedla. K nehode došlo počas prechodu juhovýchodnou rázsochou Kežmarský štít v čase sezónnej uzávery. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na internetovej stránke.
Podľa horských záchranárov sa s mužom uvoľnil kamenný blok, s ktorým spadol niekoľko desiatok metrov smerom do Huncovskej kotliny. Pri páde utrpel viaceré tržné poranenia a pomliaždeniny horných aj dolných končatín.
O súčinnosť pri zásahu požiadali posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu. Vrtuľník po medzipristátí v Starom Smokovci pribral na palubu dvoch horských záchranárov, ktorí turistu na mieste vyšetrili, ošetrili a pripravili na letecký transport. Na heliporte v Starom Smokovci si zraneného prevzal lekár VZZS. „Mužovi bola intravenózne podaná medikamentózna liečba a ďalšie ošetrenie, po ktorom pokračoval vrtuľníkom do nemocničného zariadenia v Poprade,“ dodali horskí záchranári.
Horskí záchranári z Kysuckých Beskýd zasahovali dvakrát pri rozhľadni na Dedovke
Horskí záchranári zo strediska Kysucké Beskydy zasahovali v nedeľu dvakrát v krátkom čase pri rozhľadni na Dedovke vo Veľkej Rači. Poskytovali pomoc šesťročnému dieťaťu i 27-ročnému cyklistovi. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke. Ku šesťročnému dieťaťu zavolali horských záchranárov napoludnie. Dievča bolo malátne, bolela ju hlava, brucho a malo zvýšenú teplotu. Pacientku vyšetrili, ošetrili a transportovali ju do údolia, kde ju odovzdali do starostlivosti zdravotných záchranárov.
Na pomoc cyklistovi vyrazili krátko po skončení predchádzajúcej akcie. Po námahe pociťoval nevoľnosť, opakovane zvracal a cítil bolesť pod pravým rebrovým oblúkom. Pacienta horskí záchranári vyšetrili, podali mu medikamentóznu liečbu a transportovali ho terénnym vozidlom HZS do údolia. Tam si ho prevzali zdravotní záchranári.