Štvrtok28. máj 2026, meniny má Viliam, zajtra Vilma

Máte problém vo vzťahu? Čoraz viac ľudí sa namiesto blízkych obracia na umelú inteligenciu

Ilustračné foto Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

LONDÝN - Problémy vo vzťahu, stres v práci či osamelosť. Čoraz viac ľudí sa namiesto blízkych obracia na umelú inteligenciu. Odborníci upozorňujú, že nové technológie menia spôsob, ako ľudia zvládajú emócie – a môže to mať aj tienistú stránku.

Umelá inteligencia už dávno neslúži len na písanie textov alebo vyhľadávanie informácií. Ľudia ju čoraz častejšie využívajú aj ako "emočnú oporu". Pýtajú sa na vzťahy, rozchody, rodinné problémy alebo životné rozhodnutia. A niektorí priznávajú, že sa AI zverujú viac než vlastným kamarátom.

Pomoc v ťažkých chvíľach

Trend podľa odborníkov výrazne rastie najmä medzi mladšími generáciami. Ľudí láka najmä dostupnosť. Umelá inteligencia odpovie okamžite, neodsudzuje, neunaví sa a je dostupná prakticky neustále. Niektorí ju využívajú pri hádkach s partnerom. Iní sa pýtajú, či má ich vzťah budúcnosť, ako napísať správu po rozchode alebo ako zvládnuť osamelosť.

Psychológovia hovoria, že AI môže fungovať ako určitá forma digitálneho denníka alebo neutrálneho pohľadu zvonku. Môže pomôcť človeku utriediť si myšlienky alebo pomenovať emócie. Odborníci však zároveň upozorňujú, že technológia nemá skutočné porozumenie ani ľudskú empatiu.

Máte problém vo vzťahu?
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Výskumy ukazujú, že ľudia si dokážu vytvoriť k umelej inteligencii silné emocionálne väzby. Niektorí používajú AI chatboty denne, rozprávajú sa s nimi o osobných problémoch alebo ich dokonca začnú vnímať ako blízku osobu.

Konfrontácia s realitou 

Experti však upozorňujú aj na riziká. Ak človek začne nahrádzať reálne vzťahy technológiami, môže sa podľa odborníkov ešte viac izolovať od okolia. Reálne vzťahy totiž prinášajú aj nesúhlas, konflikty či nepríjemné emócie a práve tie sú dôležitou súčasťou psychického vývoja.

"Umelý kamarát" totiž vždy nepovie to, čo človek potrebuje počuť. Niektoré systémy môžu používateľa skôr utvrdzovať v jeho pohľade na svet než ho konfrontovať s realitou.

Máte problém vo vzťahu?
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Veľkú rolu zohráva aj osamelosť. Odborníci hovoria, že práve ľudia, ktorí sa cítia izolovaní alebo nemajú komu dôverovať, siahajú po AI častejšie. Objavujú sa dokonca prípady, keď si ľudia vytvorili k AI romantický vzťah. Niektorí používatelia priznali, že si s chatbotmi písali každý deň, riešili s nimi emócie a vytvorili si silnú citovú väzbu.

Odborníci preto odporúčajú vnímať umelú inteligenciu skôr ako doplnok, nie náhradu ľudí. AI môže pomôcť pri organizovaní myšlienok alebo zvládaní stresu, no nenahradí skutočné priateľstvá, rodinu ani odbornú pomoc.

Viac o téme: PomocVzťahyKomplikácieUmelá inteligenciaAI
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Celkový pohľad na vchod
TAKÝTO podnik ste ešte nevideli: Za pultom stoja baristi, no skutočný šéf nie je človek!
Zaujímavosti
Vozidlo Arcfox Alpha T5
Sadli by ste si? Taxi BEZ VODIČA už jazdí po Európe a odvezie vás za pár eur!
Zaujímavosti
Veľká čistka na Instagrame?
Veľká čistka na Instagrame? Slávne hviezdy prišli o milióny followerov, pokles hlási Messi, Taylor Swift a iní
Zaujímavosti
Ďalší obrovský prevrat v
Ďalší obrovský prevrat v liečení rakoviny! AI objaví chorobu roky pred lekárom
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

U Adely to bolo tentoraz dosť inak! Ostrieľaná moderátorka v koncoch: Na tému sa vôbec nechytala
U Adely to bolo tentoraz dosť inak! Ostrieľaná moderátorka v koncoch: Na tému sa vôbec nechytala
Prominenti
NRSR: Opozícia navrhla odvolať R. Kaliňáka pre pochybenia na stavbe nemocnice
NRSR: Opozícia navrhla odvolať R. Kaliňáka pre pochybenia na stavbe nemocnice
Správy
Posledná noc princeznej Diany: fakty, ktoré stále vyvolávajú otázky
Posledná noc princeznej Diany: fakty, ktoré stále vyvolávajú otázky
Feminity TV

Domáce správy

Tomáš Taraba
Minister Taraba čelí odvolávaniu: Opozícia mu vyčíta ničenie prírody aj ohrozenie peňazí
Domáce
Smrť policajtky pri Prievidzi
Smrť policajtky pri Prievidzi vyvolala rozruch: Mikulec tvrdí, že išlo o samovraždu, polícia sa ohradila
Domáce
Vodiči na Orave neverili
Vodiči na Orave neverili vlastným očiam: VIDEO Keď uprostred cesty videli TOTO, okamžite vyťahovali telefóny!
Domáce
Obnova hotela Kyjev v Bratislave získala zelenú: Právoplatné povolenie a nový život pre ikonickú budovu
Obnova hotela Kyjev v Bratislave získala zelenú: Právoplatné povolenie a nový život pre ikonickú budovu
Bratislava

Zahraničné

Nebezpečnejší ako tigre: V
Nebezpečnejší ako tigre: V najväčších mangrovových porastoch sveta vyčínajú piráti
dromedar.sk
Inšpektori odhalili OFAJČ! Zákazníci
Inšpektori odhalili OFAJČ! Zákazníci si mysleli, že kupujú konzervu s 90 % obsahom mäsa: A skutočnosť?! TOTO jedli
Zahraničné
V opustenej budove v
Turistku uniesli a tri dni znásilňovali migranti: Polícia zverejnila VIDEO razie! Bilancia: 5 zatknutých, 11 deportovaných
Zahraničné
ŠKANDÁL na škole: Najskôr
ŠKANDÁL na škole: Najskôr prichytili zdrogovaného, polonahého školníka, potom ich dorazil samotný riaditeľ!
Zahraničné

Prominenti

Fero Mikloško
Fero Mikloško miluje luxus: Prezradil, koľko dal za najdrahší klenot! A s týmto ho musia pochovať
Domáci prominenti
Oliver Oswald pri natáčaní
Oliver Oswald zahodil mikrofón: V uniforme policajta ho nespoznáte!
Domáci prominenti
Ilustračné foto
Smutná správa z Česka: Zomrel známy herec... Do poslednej chvíle aktívne hral!
Zahraniční prominenti
foto vnútri Rita Ora
Rita Ora na aktuálnych FOTO: Nespoznáte ju... Toto, že je ona?!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Prečo nefunguje sexuálny život?
Prečo nefunguje sexuálny život? Sú za tým tieto zdravotné problémy
vysetrenie.sk
Máte problém vo vzťahu?
Máte problém vo vzťahu? Čoraz viac ľudí sa namiesto blízkych obracia na umelú inteligenciu
Zaujímavosti
FOTO Sekunda nepozornosti a prsty
Sekunda nepozornosti a prsty sú preč: Lekári varujú pred jarnou vlnou brutálnych úrazov!
Zaujímavosti
undefined
Kaviareň riadi AI, z experimentu sa stáva katastrofa: Kupuje, čo netreba... Úplný CHAOS!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slováci vytvorili prípravok, ktorú si ženy zamilovali: Pozrite na tie výsledky!
feminity.sk
Ženy tomu úplne prepadli:
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk

Ekonomika

Slovensko čaká masívne zbrojenie: Do armády sa má naliať rekordných 85 miliárd eur! (foto)
Slovensko čaká masívne zbrojenie: Do armády sa má naliať rekordných 85 miliárd eur! (foto)
R1 pri Banskej Bystrici sa mení pred očami: Pribúdajú mosty, múry, ale aj nečakané problémy! (foto)
R1 pri Banskej Bystrici sa mení pred očami: Pribúdajú mosty, múry, ale aj nečakané problémy! (foto)
Pôjdu dôležité dávky radikálne hore? Nové životné minimum môže priniesť veľký zlom!
Pôjdu dôležité dávky radikálne hore? Nové životné minimum môže priniesť veľký zlom!
Slovenská pošta už vo veľkom tlačí nové energošeky: Kedy ich môžete očakávať v schránke?
Slovenská pošta už vo veľkom tlačí nové energošeky: Kedy ich môžete očakávať v schránke?

Šport

Fínsko – Česko: ONLINE prenos zo štvrťfinále MS V HOKEJI 2026
Fínsko – Česko: ONLINE prenos zo štvrťfinále MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
Kanada – USA: ONLINE prenos zo štvrťfinále MS V HOKEJI 2026
Kanada – USA: ONLINE prenos zo štvrťfinále MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
VIDEO Všetko šlo ako po masle, potom prišiel šok: Sinnera trápil problém a senzačne končí!
VIDEO Všetko šlo ako po masle, potom prišiel šok: Sinnera trápil problém a senzačne končí!
Roland Garros
VIDEO Diváci mali hrču v hrdle: Český tenista si po päťhodinovej dráme ľahol na kurt a nehýbal sa
VIDEO Diváci mali hrču v hrdle: Český tenista si po päťhodinovej dráme ľahol na kurt a nehýbal sa
Roland Garros

Auto-moto

JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
Klasické testy
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Novinky
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
Klasické testy
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Správy

Kariéra a motivácia

Hľadáte si prácu od rána do večera? Pozor na nový fenomén „doomjobbing“
Hľadáte si prácu od rána do večera? Pozor na nový fenomén „doomjobbing“
Hľadám prácu
Profesia podľa hlasu: Existujú práce, pri ktorých o vašom úspechu rozhoduje spôsob rozprávania?
Profesia podľa hlasu: Existujú práce, pri ktorých o vašom úspechu rozhoduje spôsob rozprávania?
Motivácia a inšpirácia
Personalisti ukázali najhoršie CV roka. Rovnakú chybu pritom robí väčšina Slovákov
Personalisti ukázali najhoršie CV roka. Rovnakú chybu pritom robí väčšina Slovákov
CV a motivačný list
Viac než polovica ľudí má zo svojej práce pozitívny pocit. Ako sú na tom jednotlivé generácie?
Viac než polovica ľudí má zo svojej práce pozitívny pocit. Ako sú na tom jednotlivé generácie?
Domáce

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Koniec plaču: Ako krájať cibuľu, chilli a chren ako profesionál
Koniec plaču: Ako krájať cibuľu, chilli a chren ako profesionál
Rady a tipy
Ako z jedného králika pripraviť kompletné reštauračné menu doma? Rady a tipy od šéfkuchára!
Ako z jedného králika pripraviť kompletné reštauračné menu doma? Rady a tipy od šéfkuchára!
Zajačie mäso

Technológie

Meta AI vo WhatsAppe dostane funkciu, ktorá jej doteraz chýbala. Po novom jej pošleš PDF aj ďalšie dokumenty ako v ChatGPT. Takto ti s nimi pomôže
Meta AI vo WhatsAppe dostane funkciu, ktorá jej doteraz chýbala. Po novom jej pošleš PDF aj ďalšie dokumenty ako v ChatGPT. Takto ti s nimi pomôže
Android
VIDEO: Vedci vytvorili miniatúrneho robota, ktorý môže operovať priamo v tele. Meria len pár milimetrov a funguje bez batérie
VIDEO: Vedci vytvorili miniatúrneho robota, ktorý môže operovať priamo v tele. Meria len pár milimetrov a funguje bez batérie
Technológie
Z nemeckých fariem miznú celé stáda. Podozrenie padá na gangy z východnej Európy
Z nemeckých fariem miznú celé stáda. Podozrenie padá na gangy z východnej Európy
Zaujímavosti
Rusko dodalo vzdušným silám nové Su-35S. Moskva však tají, koľko stíhačiek armáda dostala
Rusko dodalo vzdušným silám nové Su-35S. Moskva však tají, koľko stíhačiek armáda dostala
Armádne technológie

Bývanie

Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Stavali postupne, no trpezlivosť sa oplatila. Rodina vo Veľkom Orvišti si dnes užíva modernú pohodu vidieka
Stavali postupne, no trpezlivosť sa oplatila. Rodina vo Veľkom Orvišti si dnes užíva modernú pohodu vidieka
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke

Pre kutilov

Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Zelenina a ovocie
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Záhrada
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Chalupa
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Sex a erotika podľa znamení: Takto zvediete ľahko muža, po ktorom naozaj túžite!
Partnerské vzťahy
Sex a erotika podľa znamení: Takto zvediete ľahko muža, po ktorom naozaj túžite!
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Thajskí policajti sa prezliekli
Zahraničné
Policajti sa inšpirovali filmom Agent v sukni: Dílera drog zadržali v sexy kostýmoch miestnych tanečníc!
Vodiči na Orave neverili
Domáce
Vodiči na Orave neverili vlastným očiam: VIDEO Keď uprostred cesty videli TOTO, okamžite vyťahovali telefóny!
AKTUÁLNE Je to oficiálne!
Domáce
AKTUÁLNE Je to oficiálne! Slovenský nábytkársky gigant definitívne končí
Nové informácie o prípade
Domáce
Nové informácie o prípade brutálnej bitky školáčky v Mojmírovciach: Objavili sa dôležité SPRÁVY!

Ďalšie zo Zoznamu