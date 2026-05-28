Máte problém vo vzťahu? Čoraz viac ľudí sa namiesto blízkych obracia na umelú inteligenciu

LONDÝN - Problémy vo vzťahu, stres v práci či osamelosť. Čoraz viac ľudí sa namiesto blízkych obracia na umelú inteligenciu. Odborníci upozorňujú, že nové technológie menia spôsob, ako ľudia zvládajú emócie – a môže to mať aj tienistú stránku.
Umelá inteligencia už dávno neslúži len na písanie textov alebo vyhľadávanie informácií. Ľudia ju čoraz častejšie využívajú aj ako "emočnú oporu". Pýtajú sa na vzťahy, rozchody, rodinné problémy alebo životné rozhodnutia. A niektorí priznávajú, že sa AI zverujú viac než vlastným kamarátom.
Pomoc v ťažkých chvíľach
Trend podľa odborníkov výrazne rastie najmä medzi mladšími generáciami. Ľudí láka najmä dostupnosť. Umelá inteligencia odpovie okamžite, neodsudzuje, neunaví sa a je dostupná prakticky neustále. Niektorí ju využívajú pri hádkach s partnerom. Iní sa pýtajú, či má ich vzťah budúcnosť, ako napísať správu po rozchode alebo ako zvládnuť osamelosť.
Psychológovia hovoria, že AI môže fungovať ako určitá forma digitálneho denníka alebo neutrálneho pohľadu zvonku. Môže pomôcť človeku utriediť si myšlienky alebo pomenovať emócie. Odborníci však zároveň upozorňujú, že technológia nemá skutočné porozumenie ani ľudskú empatiu.
Výskumy ukazujú, že ľudia si dokážu vytvoriť k umelej inteligencii silné emocionálne väzby. Niektorí používajú AI chatboty denne, rozprávajú sa s nimi o osobných problémoch alebo ich dokonca začnú vnímať ako blízku osobu.
Konfrontácia s realitou
Experti však upozorňujú aj na riziká. Ak človek začne nahrádzať reálne vzťahy technológiami, môže sa podľa odborníkov ešte viac izolovať od okolia. Reálne vzťahy totiž prinášajú aj nesúhlas, konflikty či nepríjemné emócie a práve tie sú dôležitou súčasťou psychického vývoja.
"Umelý kamarát" totiž vždy nepovie to, čo človek potrebuje počuť. Niektoré systémy môžu používateľa skôr utvrdzovať v jeho pohľade na svet než ho konfrontovať s realitou.
Veľkú rolu zohráva aj osamelosť. Odborníci hovoria, že práve ľudia, ktorí sa cítia izolovaní alebo nemajú komu dôverovať, siahajú po AI častejšie. Objavujú sa dokonca prípady, keď si ľudia vytvorili k AI romantický vzťah. Niektorí používatelia priznali, že si s chatbotmi písali každý deň, riešili s nimi emócie a vytvorili si silnú citovú väzbu.
Odborníci preto odporúčajú vnímať umelú inteligenciu skôr ako doplnok, nie náhradu ľudí. AI môže pomôcť pri organizovaní myšlienok alebo zvládaní stresu, no nenahradí skutočné priateľstvá, rodinu ani odbornú pomoc.