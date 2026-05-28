Opitý vodič pri Trebišove spôsobil nehodu troch áut: Obiehal auto, ktoré už predbiehalo dodávku

NIŽNÝ ŽIPOV - Pri obci Nižný Žipov v okrese Trebišov došlo vo štvrtok k dopravnej nehode troch vozidiel, pri ktorej vodič Mercedesu nafúkal 1,46 promile. Podľa doterajších zistení polície predbiehal vozidlo Renault, ktoré v tom čase predbiehalo dodávku. Košická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Po zrážke skončil Mercedes mimo cesty, v priekope, prevrátený na streche. Pri nehode sa nikto nezranil. Vodiča Mercedesu policajti podrobili dychovej skúške, ktorá mala pozitívny výsledok, a obmedzili ho na osobnej slobode. Ostatní účastníci dopravnej nehody mali dychové skúšky s negatívnym výsledkom.
Presné príčiny a okolnosti nehody polícia ďalej objasňuje. „Predbiehať vozidlo, ktoré už samo predbieha iné vozidlo, je mimoriadne riskantné. Alkohol za volantom nemá čo robiť,“ dodala polícia.