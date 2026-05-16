Mokrý bandita vykrádal byty v prestrojení za kuriéra: VIDEO S ukradnutým televízorom balansoval na bicykli

BRNO - Brnianski kriminalisti ukončili vyčíňanie 32-ročného muža, ktorý si zo zákonov ťažkú hlavu nerobil. Jeho metódy boli drzé a vizuálne priam komické – na miesta činov chodil v oficiálnom oblečení kuriérskej služby a s lupom v ruke balansoval na bicykli priamo pred bezpečnostnými kamerami.
32-ročný recidivista má podľa polície na svedomí minimálne 25 prípadov vlámaní, pričom sa zameriaval najmä na súkromné ubytovacie zariadenia a apartmány. Jeho „kariéra“ v kuriérskej firme síce trvala len päť dní, no firemný batoh a oblečenie mu zostali. S veľkou termotaškou na chrbte bol pre okolie prakticky neviditeľný – veď kto by podozrieval kuriéra s jedlom?
Vykrádal schránky na kľúče
Zlodej využíval moderný systém samoobslužného ubytovávania. Buď sa v zariadení predtým sám ubytoval a zapamätal si kód k bezpečnostnej schránke na kľúče, alebo tieto trezory pri vchodoch jednoducho vypáčil. Keď už bol vnútri, bral všetko, čo malo nejakú hodnotu.
Okrem elektroniky a domácich spotrebičov nepohrdol ani drogériou, posteľnou bielizňou či varnou doskou. Ak na chodbe našiel bicykel, ukradol aj ten. Z jednej ulice si dokonca odniesol aj bezpečnostnú kameru, ktorú vytrhol priamo z fasády.
Scény ako vystrihnuté zo Sám doma
Jeho vyčíňanie v mnohom pripomínalo legendárnych „Mokrých banditov“ z filmu Sám doma. V jednom z bytov totiž úmyselne pustil vodovodné kohútiky a nehnuteľnosť vytopil, čím spôsobil majiteľom ďalšie obrovské škody.
Policajné zábery z kamier odhalili aj bizarné spôsoby prevozu lupu. Zlodej sa neštítil na bicykli balansovať s obrovským LCD televízorom alebo zápasiť s vrecom plným vecí, pričom v druhej ruke viedol ďalší ukradnutý bicykel. S odvozom si zjavne hlavu nelámal a spoliehal sa na svoju kuriérsku identitu.
Kriminálka si na „kuriéra“ počkala minulý týždeň. Zadržali ho o pol druhej ráno na ulici Milady Horákovej v Brne, kde sa práve presúval na elektrickej kolobežke. Celková škoda, ktorú svojím konaním spôsobil, sa odhaduje na takmer pol milióna českých korún (približne 20-tisíc eur).
Recidivista, ktorý má už bohatú trestnú minulosť, momentálne sedí vo väzbe. Čelí obvineniu z krádeže, poškodzovania cudzej veci a porušovania domovej slobody. Ak mu vinu dokážu, kuriérsky batoh vymení na dlhší čas za väzenský úbor.