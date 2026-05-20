Streda20. máj 2026, meniny má Bernard, zajtra Zina

Polícia zažila neskutočný BIZÁR: Muž (34) sa ukrýval pred ročným trestom vo väzení v kuchynke pod drezom!

Muža našli pod kuchynskou linkou v skrinke. (Zdroj: policie.gov.cz)
PRAHA - Ak niekoho odsúdia na trest odňatia slobody, môže túto skutočnosť prijať rôznym spôsobom. Niektorí sa postavia trestu so vztýčenou hlavou, iní sa začnú zbabelo schovávať, čo pridáva mužom zákona na namáhavej práci navyše. Nie vždy je však úkryt premyslený a v niektorých prípadoch býva až detinsky bizarný. Presvedčili sa o tom orgány zákona v pražských Bohnicích, kde sa 34-ročný muž rozhodol pred rukou zákona ukryť v skrinke pri kuchynskom dreze.

Celú situáciu zachytila telová kamera jedného z príslušníkov. Muži si po odsúdeného zločinca prišli na jeho adresu v byte, kde sa mal zdržiavať. Po otvorení nastala prehliadka, ktorá ani dlho netrvala. Jeden z policajtov pravdepodobne začul divné zvuky spod linky v kuchyni.

Rozhodli sa teda pootvoriť dvierka a našli tam schúleného muža len v bielych ponožkách a spustil sa krik. "Vylez! Vylez! Poďme! Na zem! Na zem! Na zem!" kričali vo videu príslušníci, pričom zadržiavaný muž im iba stručne odkazoval, aby sa upokojili.

Video zo zákroku pochádza z 21. apríla 2026 a po mužovi pátrali už od začiatku roka, kedy zrejme padol rozsudok. V hľadáčiku polície však bolo ešte niekoľko ďalších ľudí. "Od začiatku roka vypátrali niekoľko desiatok hľadaných osôb. Posledný z nich mal netradičný úkryt v kuchynskej linke," popísala polícia.

Muž sa skrýval pred jednoročným trestom vo väzení

Kriminalisti už dlhšie cielene pátrali po 34-ročnom mužovi, na ktorého bol okrem iného vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody. Súd mu totiž uložil ročný trest vo väznici za majetkovú trestnú činnosť. Napriek tomu si však muž pri relatívne nízkom treste zvolil cestu skrývania sa. Muža následne za použitia donucovacích prostriedkov obmedzili na osobnú slobodu a eskortovali do väznice. Nateraz nie je jasné, či sa mužovi po tejto "skrývačke" zvýši trest za pohŕdanie orgánmi štátu.

Od začiatku roka polícia vypátrala už 50 osôb vedených v celoštátnom českom pátraní.

