Šialená policajná naháňačka s bizarným koncom: Opitého vodiča po osudnom náraze čakalo obrovské prekvapenie

ČESKÉ BUDEJOVICE– Prípad ako z lacného akčného filmu s neuveriteľnou bodkou na záver riešia policajti v susednom Česku. Opitý a agresívny vodič sa snažil v uliciach Českých Budějovíc uniknúť hneď niekoľkým policajným autám. Jeho divoká jazda skončila čelným nárazom do civilného auta. Šofér, do ktorého vrazil, bol však zhodou okolností tiež policajt, len mal práve voľno.
Celú drámu odštartoval všímavý občan, ktorý si všimol podozrivé správanie vodiča a okamžite vytočil tiesňovú linku. Do ulíc mesta vyrazila prvá hliadka, ktorá auto zodpovedajúce popisu lokalizovala.
Keď sa policajti pokúsili vozidlo idúce smerom do centra mesta zastaviť, vodič prudko šliapol na plyn. Hliadka na neho kričala aj cez megafón, no muž namiesto brzdenia začal zbesilo unikať. Pri obchodnom centre nebezpečne preletel križovatku na červenú a obrovskou rýchlosťou mieril ďalej.
V tej chvíli už boli do akcie zapojené ďalšie dve policajné autá. Šialenec na ceste však výzvy ignoroval a riskantnými manévrami ohrozoval všetkých naokolo. Netušil však, že sa rúti priamo do dokonalej pasce, ktorú mu pripravil sám osud.
Náraz do nesprávneho auta
Utekajúci vodič prešiel na červenú ďalšiu križovatku, prudko strhol volant doprava a vrazil priamo do auta, ktoré poslušne stálo v odbočovacom pruhu a čakalo na zelenú.
Z nabúraného auta okamžite vystúpil šofér. V tej sekunde zažili všetci prítomní obrovský šok. Narazeným vodičom bol totiž elitný policajt, ktorý síce nebol v službe a na sebe mal civilné oblečenie, no okamžite vedel, čo má robiť. Táto bizarná náhoda tak definitívne ukončila zbesilú naháňačku.
Hliadky okamžite vyskočili z áut a cestného piráta za pomoci hmatov a chvatov bleskovo zpacifikovali priamo na zemi. Nasledovala dychová skúška, ktorej výsledok vyrazil dych aj samotným policajtom – prístroj ukázal 2,6 promile alkoholu. Test na iné drogy bol negatívny.
Zadržaný muž teraz čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a neoprávneného užívania cudzieho motorového vozidla. Okrem mastnej pokuty mu tak hrozí aj pobyt za mrežami.