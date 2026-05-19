Zázrak v divočine: Iba 5-ročný chlapec prežil sám tri dni v lese plnom medveďov! Záchranárom vyrazil dych

BUKUREŠŤ - Iba päťročný chlapec menom Alexandru dokázal úplne sám prežiť takmer tri dni a dve noci v drsnej horskej divočine v podhorí Transylvánskych Álp v Rumunsku. Oblasť je pritom známa obrovským výskytom medveďov a diviakov a v noci tam teploty klesali k mrazivým 6 stupňom Celzia. Chlapca našli živého v stave, ktorý záchranári aj lekári označujú za čistý zázrak.
Malý Alex sa stratil na okraji lesa neďaleko obce Sebeșu de Jos. Sprevádzal svojho otca, ktorý v tom čase staval elektrický plot. Stačila chvíľka nepozornosti, kedy bol otec ponorený do práce, a chlapček bez stopy zmizol v hustom kroví. Keď nepomohlo ani opakované volanie, zúfalý otec za súmraku zalarmoval políciu.
Do obrovskej pátracej akcie na ploche 1500 hektárov sa zapojili stovky policajtov, hasičov, horských záchranárov a dobrovoľníkov. Využívali helikoptéry, drony a termovíziu. Strach rodiny aj záchranárov každou hodinou narastal – tamojšie lesy sú totiž domovom najväčšej populácie medveďov v Európe.
„Hneď v prvú noc nás operátor dronu varoval, že na čistinke len pár stoviek metrov nad nami sa pohybuje medveď,“ opísal pre Stirile PRO TV dramatické momenty šéf horských záchranárov Dan Popescu. Tím musel okamžite robiť hluk, aby šelmu zahnal.
Horská sprievodkyňa Nicoleta Ocneriuová potvrdila, že dieťa na svoj vek prekonalo obrovskú vzdialenosť a extrémne náročný terén plný roklín. „Podarilo sa mu prejsť cez horský hrebeň vo výške 700 až 800 metrov, zísť dole a vyštverať sa na ďalší kopec,“ krútila hlavou nad výkonom malého chlapca.
Prvé slová po záchrane
Záchranári z vrtuľníka napokon chlapca zbadali na malej čistinke. Sedel poslušne na zemi s rukami zloženými v lone a keď uvidel stroj, začal mu mávať. Ak by sedel len o meter ďalej pod korunami stromov, nikto by ho nenašiel. Bol premoknutý, podchladený a doštípaný od hmyzu.
Keď ho vysileného zniesli z hôr a podali plačúcim rodičom, na mieste slzili aj tvrdí chlapi zo záchranných zložiek. Hneď po nájdení dostal Alex od záchranárov banán. So širokým úsmevom na tvári zahlásil svoje prvé slovo: „Lahodné!“ Bývalý horský poľovník George Pascaru vysvetlil, že Alex inštinktívne prejavil obrovsky zmysel pre sebazáchovu. Našiel si bezpečný úkryt – brloh pod previsom, kde sa schúlil do klbka a prečkal dážď. Vodu pravdepodobne pil z lesných kaluží.
Alex aktuálne leží v detskej nemocnici v meste Sibiu, kde je pri ňom jeho matka. Podľa lekárov utrpel zápal pľúc a museli ho intenzívne hydratovať, no jeho stav je stabilizovaný, spolupracuje a nemá žiadne trvalé následky.