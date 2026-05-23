Machala so svojou americkou skratkou SŠA tvrdo narazil: Zabrzdil ho poslanec SaS, prehovorili ľudia z katastra!

BRATISLAVA - Je to už niekoľko týždňov, čo sa pravá ruky ministerky kultúry, Lukáš Machala, dostal opäť do širšieho povedomia. Na rade verejnoprávneho média sa totiž zamyslel nad spôsobom, akým v reportážach a príspevkoch komunikujú a že to nie je dostatočne národné a ani slovenské. Skratka USA sa preto behom sekúnd mala zmeniť na SŠA - Spojené štátny americké. Výrok Machalu sa stal okamžite virálnym, no plán na niečo také zrejme pochová katastrálny úrad a ten oslovil jeden z opozičných poslancov.

"Tu používame všetky možné výrazy, ale nehovoríme po slovensky ani v rozhlase, ani v televízii," posťažoval sa na marcovej porade Rady STVR generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala.

"Nie je to USA, ale je to SŠA. Sme Spojené štáty americké, tak začneme používať tie skratky tak, ako sú v slovenčine," prehlásil na porade Machala.

Mám pre Machalu zlé správy, napísal Dostál

Sny o skratke SŠA však náhle prerušil poslanec opozičnej Slobody a Solidarity Ondrej Dostál. Ten sa rozhodol prehovoriť so štátnymi autoritami. "Obrátil som sa preto na Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý má podľa zákona na starosti štandardizáciu geografických názvov. Predsedníčka úradu Lucia Gocníková v odpovedi na môj list oficiálne potvrdila, že záväznými štandardizovanými podobami názvu sú „Spojené štáty americké“, „Spojené štáty“ a skratka „USA“," uviedol Dostál.

Úrad podľa Dostála zároveň uviedol, že skratka USA bola štandardizovaná rozhodnutím už v roku 1973, odvtedy sa nezmenila, je stále v platnosti a jej používanie je podľa zákona záväzné aj pre médiá.

O skratke by sa mohli rozprávať na najbližšom rokovaní

"Dnes som preto poslal list predsedovi Rady STVR Petrovi Benčuríkovi, informoval ho o odpovedi predsedníčky úradu Lucie Gocníkovej a požiadal ho, aby s tým oboznámil svojho podpredsedu Lukáša Machalu aj ostatných členov rady a aby sa tým Rada STVR zaoberala na svojom najbližšom zasadnutí," dodal poslanec.

Plné znenie Lucie Gocníkovej z Úradu geodezie, kartografie a katastra Slovenskej republiky:
"Vo vzťahu k štandardizácii názvu Spojené štáty americké Úrad eviduje dve štandardizačné rozhodnutia týkajúce sa predmetného názvu, a to rozhodnutie č. R-89/1973 zo dňa 05.07.1973, ktorým bol štandardizovaný názov „Spojené štáty americké“ spolu so skratkou „USA“ a rozhodnutie č. GK-2137/1996 zo dňa 11.07.1996, ktorým bola štandardizovaná skrátená podoba názvu „Spojené štáty“. Úplná podoba názvu „Spojené štáty americké“, jeho skrátená podoba „Spojené štáty“ a skratka „USA“ zavedené štandardizačnými rozhodnutiami z roku 1973 sa nezmenili a sú stále v platnosti. Tieto podoby názvu sú zverejnené aj na webovom sídle Úradu v zozname štandardizovaných názvov štátov a ich používanie je záväzné v zmysle § 18 ods. 7 zákona č. 215/1995 Z. z."

