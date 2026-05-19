Zmena v názvoch ulíc? Vhodnosť má posudzovať komisia so zastúpením viacerých inštitúcií

BRATISLAVA - V súvislosti s označovaním ulíc a iných verejných priestranstiev sa má zmeniť subjekt, ktorého vyjadrenie bude v prípade pochybnosti o prípustnosti názvu záväzné. Z výlučnej pôsobnosti Ústavu pamäti národa má prejsť kompetencia na komisiu Ministerstva vnútra (MV) SR, v ktorej bude mať okrem ÚPN zastúpenie aj samotný rezort vnútra, taktiež Ministerstvo kultúry (MK) SR a Historický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV). Vyplýva to z návrhu novely zákona obecnom zriadení, ktorý je v pripomienkovom konaní.
MV ako predkladateľ v dôvodovej správe pripomenulo, že ak v súvislosti s označovaním ulíc a iných verejných priestranstiev vzniknú pochybnosti o tom, či sa určitá osoba považuje za predstaviteľa režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945 alebo iného režimu založeného na fašistickej či nacistickej ideológii alebo režimu založeného na komunistickej ideológii, je posúdenie tejto otázky v súčasnosti výlučne v pôsobnosti ÚPN. „V praxi sa vyskytli prípady nespokojnosti s takýmto jednostranným posudzovaním a kritikou, že pohľad tohto orgánu je príliš rigidný,“ upozornilo ministerstvo. Za vhodnejšiu alternatívu k súčasnej praxi, v snahe predchádzať kritike z jednostrannosti posudzovania, preto považuje vytvorenie komisie so zástupcov viacerých relevantných orgánov.
Toto je cieľom
Nová úprava podľa rezortu umožní posudzovať osobnosť komplexne, nielen z pohľadu jej príslušnosti k režimu, ale aj v rámci jej prípadnej účasti na protifašistickom odboji alebo protikomunistickom odpore. Taktiež má prispieť k vnímaniu osobnosti i z iných ako politických hľadísk, napríklad z pohľadu prínosu pre vedu a kultúru. „Cieľom je predchádzať schematickému vnímaniu dejín a umožniť zachovať v názvosloví mená osôb, ktoré napriek určitej funkcii v systéme (napríklad ako členovia komunistickej strany) boli významným prínosom pre vedu a kultúru,“ vysvetlilo MV. V tejto súvislosti pripomenulo, že počas dlhého obdobia socializmu (približne 40 rokov) nebol každý člen komunistickej strany členom z presvedčenia. „Mnohí do komunistickej strany vstúpili, aby mohli vykonávať svoje povolanie. Medzi takýmito osobami je veľa vedcov či umelcov,“ argumentuje v návrhu ministerstvo.
Návrh zákona pozmeňujúceho zákon o obecnom zriadení, ale i zákon o samospráve vyšších územných celkov (VÚC), zákon o majetku VÚC i zákon o majetku obcí takisto precizuje vykonanie miestneho referenda či pravidlá pri označovaní ulíc a verejných priestranstiev. Návrh zákona rozširuje takisto obsah zásad hospodárenia s majetkom VÚC. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý má platiť od januára 2027, je vytvorenie jednotných pravidiel pre miestnu i regionálnu samosprávu a odstránenie legislatívnych nejasností pri výkone samosprávnych funkcií a správu majetku obcí a krajov.