Ministerstvo vnútra mení pravidlá pomenovania ulíc: Progresívne Slovensko hovorí o ohýbaní dejín

BRATISLAVA - Opozičné parlamentné hnutie PS odmieta snahu koalície relativizovať pamäť národa a škody spôsobené pohlavármi totalitných režimov. Informovala o tom Katarína Kopčanová z mediálneho oddelenia PS. Hnutie tak reaguje na návrh novely zákona o obecnom zriadení z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR, podľa ktorého sa má v súvislosti s označovaním ulíc a iných verejných priestranstiev zmeniť subjekt, ktorého vyjadrenie bude v prípade pochybnosti o prípustnosti názvu záväzné.
„Ak by sme mali dôveru, že ministerstvá pod vedením súčasnej koalície uprednostňujú odbornosť pred vlastnými politickými záujmami, návrh by sme mohli považovať za hodný debaty,“ tvrdí poslanec parlamentu Ondrej Prostredník (PS). Argument, že ľudia vstupovali do komunistickej strany len preto, aby mohli vykonávať svoje povolanie, ktorým odôvodňuje ministerstvo svoj návrh, je podľa Prostredníka najlepším príkladom pohŕdania odbornosťou historikov. Predkladatelia sa podľa jeho slov snažia zotrieť rozdiel medzi ľuďmi, ktorí za totality prežili svoj produktívny život, aby obhájili vyzdvihovanie popredných predstaviteľov totalitného režimu, ktorý ľuďom upieral základné slobody a práva.
„Je úlohou historikov, aby posúdili, kto sa v akej miere podieľal na udržiavaní totalitného režimu,“ dodal Prostredník. V súvislosti s označovaním ulíc a iných verejných priestranstiev sa má zmeniť subjekt, ktorého vyjadrenie bude v prípade pochybnosti o prípustnosti názvu záväzné. Z výlučnej pôsobnosti Ústavu pamäti národa (ÚPN) má prejsť kompetencia na komisiu Ministerstva vnútra SR, v ktorej bude mať okrem ÚPN zastúpenie aj samotný rezort vnútra, taktiež Ministerstvo kultúry SR a Historický ústav Slovenskej akadémie vied.
Pochybnosti pri posudzovaní osobností
MV pripomenulo, že ak v súvislosti s označovaním ulíc a iných verejných priestranstiev vzniknú pochybnosti o tom, či sa určitá osoba považuje za predstaviteľa režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945 alebo iného režimu založeného na fašistickej či nacistickej ideológii alebo režimu založeného na komunistickej ideológii, je posúdenie tejto otázky v súčasnosti výlučne v pôsobnosti ÚPN.
Nová úprava podľa rezortu umožní posudzovať osobnosť komplexne, nielen z pohľadu jej príslušnosti k režimu, ale aj v rámci jej prípadnej účasti na protifašistickom odboji alebo protikomunistickom odpore. Taktiež má prispieť k vnímaniu osobnosti i z iných ako politických hľadísk, napríklad z pohľadu prínosu pre vedu a kultúru.
ÚPN v reakcii zdôraznil, že návrh pri posudzovaní vhodnosti názvu ulice mení subjekt, nie kritériá. Pripomenul zároveň, že rozhodovanie o názve verejných priestranstiev je vo výhradnej kompetencii orgánov samosprávy a na toto rozhodovanie dozerá prokuratúra.