Výpoveď, z ktorej naskakuje husia koža: Andrej (37) väznil ženu v kufri auta ŠESŤ dní, jej slová trhajú srdce!

BANSKÁ BYSTRICA/REVÚCA - Šesť dní nepredstaviteľnej hrôzy, bitiek, reťazí a strachu o život. Žena z Revúcej, ktorú podľa polície uniesol 37-ročný Andrej, prvýkrát prehovorila pred kamerou. Jej výpoveď mrazí a zároveň varuje pred slepou dôverou voči ľuďom z internetu. Prežila si hotové peklo na zemi!
V kufri unesená žena z Revúcej sa o niekoľko dní zdôverila TV JOJ o tom, aké prežívala muky. „Rozhodla som sa práve preto, aby sa to už nikomu nestalo. Nielen ženám, ale ani chlapom, nikomu, lebo to bolo niečo strašné. Každú minútu som si vážila život,“ povedala žena.
S Andrejom sa zoznámila cez internet. Spočiatku pôsobil milo a pozorne. „On ma oslovil prvý. Písali sme si asi dva týždne. Potom sme išli spolu na kávu. On mi kvety kúpil, on bol milý človek,“ spomína.
Pri druhom stretnutí však prišiel s veľkou cestovnou taškou a chcel u nej zostať bývať. „Ja som mu povedala, že toto nie je normálne,“ opisuje žena moment, keď začala mať podozrenie.
Vylákal ju za dedinu
Osudný deň prišiel krátko nato. Muž od nej pýtal peniaze, a keď ho vyhodila z domu, tvrdil, že jej ich chce vrátiť. Zavolal ju za dedinu pri Revúcej. Tam sa začalo peklo.
„Hneď mi vytiahol šnúrky z topánok a zviazal ma. Niesol ma do kufra ako tašku,“ povedala otrasená žena.
Nasledujúcich šesť dní prežila spútaná v kufri auta. Muž ju podľa jej slov zväzoval šnúrkami, plastovými páskami aj reťazami s ostňami. „To bolo malé auto, samý plast. Ja som sa už len držala, lebo tým, ako skákalo, tak ma lano dusilo,“ opisuje.
Únosca ju mal psychicky aj fyzicky týrať. Oblieval ju studenou vodou, nútil ju užívať neznáme lieky a neustále jej hrozil. „Dával mi lieky, ale neviem, čo to bolo. Ja som musela len otvoriť ústa," povedala žena.
Pri živote ju držala len myšlienka na rodinu
Cesta viedla až do Poľska. Muž pritom komunikoval s jej dcérou cez mobil, vydával sa za obeť a písal, že si potrebuje oddýchnuť: „Rodičia a aj dcéra si mysleli, že idem niekde si oddýchnuť.“ Žena priznala, že počas väznenia viackrát myslela na smrť. „Pri živote ma držala len moja rodina a vnuk," priznala so slzami.
Jedinečná príležitosť na útek
Napokon sa jej podarilo utiecť v momente, keď ju únosca nechal na matraci v lese. „Už som vtedy vedela, že buď to urobím teraz alebo nikdy.“
Polícia medzičasom 37-ročného Andreja zadržala v Banskej Bystrici. Podľa vyšetrovateľov ženu fyzicky napádal, držal ju spútanú v kufri auta a prinútil ju vydať prístupy k bankovým účtom, z ktorých vybral peniaze. Obeť utrpela vážne zranenia vrátane zlomenín v oblasti tváre.
Kruté následky
Žena, žiaľ, aj dnes žije v neustálom strachu. „Ja neviem vyjsť sama von. Neviem sa osprchovať sama, musí dcéra so mnou chodiť,“ priznala. Na záver dodala silné slová: „Nikomu by som to nepriala. Ani najväčšiemu nepriateľovi. To bolo hrozné.“