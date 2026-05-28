Štvrtok28. máj 2026, meniny má Viliam, zajtra Vilma

Kriminalisti vypátrali najhľadanejšie auto HRÔZY: Andrej v ňom väznil ženu takmer týždeň, prežila tam PEKLO!

BANSKÁ BYSTRICA - Kriminalisti po takmer dvoch týždňoch vypátrali vozidlo VW T-Cross, v ktorom 37-ročný Andrej niekoľko dní držal 44-ročnú ženu. Auto našli v lesnom poraste pod stromom a bude zaistené pre potreby vyšetrovania. Muž je vo väzbe obvinený z viacerých trestných činov.

Polícii sa podarilo vypátrať "auto hrôzy", v ktorom takmer týždeň väznil 37-ročný Andrej 44‑ročnú ženu. "Verejnosťou len prednedávnom otriasla udalosť, kde násilník, ktorý sa v súčasnosti nachádza vo vyšetrovacej väzbe a je obvinený z viacerých trestných činov, väznil ženu niekoľko dní v kufri auta. Polícia vozidlo od zistenia spáchaného skutku intenzívne hľadala. Dnes sa počas pátracej akcie podarilo hľadané vozidlo kriminalistom vypátrať a bude zaistené pre potreby ďalšieho vyšetrovania," informovala vo štvrtok banskobystrická krajská polícia.

Polícia nezverejnila podrobnosti, kde presne osobné auto VW T‑Cross našli. Podľa priloženej fotografie sa ale nachádzalo pod stromom v lesnom poraste.

Polícia vypátrala auto "hrôzy", v ktorom Andrej držal takmer týždeň ženu  (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj﻿)

Andrej ženu uniesol, spútal a držal v kufri auta takmer týždeň

Podľa medializovaných informácií sa 37-ročný Banskobystričan sa po online komunikácii stretol so 44-ročnou ženou z Revúcej. Na prvom stretnutí bol milý a pozorný, zverila sa pre TV JOJ. Pri druhom stretnutí však prišiel s veľkou cestovnou taškou a chcel u nej zostať bývať, čo žena odmietla. V osudný deň ju vylákal za dedinu pri Revúcej, kde ju prepadol, zviazal šnúrkami a odniesol do kufra auta. „Hneď mi vytiahol šnúrky z topánok a zviazal ma. Niesol ma do kufra ako tašku,“ povedala otrasená žena.

Nasledujúcich šesť dní ju podľa jej slov držal spútanú v malom aute, bil ju, oblieval studenou vodou, nútil ju užívať neznáme lieky a vyhrážal sa jej. Pod nátlakom od nej vylákal prístupové heslá k účtom, z ktorých vybral vyššiu sumu peňazí. Cesta viedla až do Poľska, pričom únosca komunikoval s jej dcérou a predstieral, že si „ide oddýchnuť“. Žena podľa vlastných slov prežila len vďaka myšlienke na rodinu. Podarilo sa jej utiecť vo chvíli, keď ju páchateľ nechal na matraci v lese.

Výpoveď, z ktorej naskakuje husia koža: Andrej (37) väznil ženu v kufri auta ŠESŤ dní, jej slová trhajú srdce!

Ťažko zranená sa dostala až k Urpínu, kde ju našli okoloidúci a privolali pomoc. Žena utrpela ťažkú psychickú traumu a vážne zranenia vrátane zlomenín v oblasti tváre. Dodnes žije v strachu

Andreja za krátky čas zadržali, skončil vo väzbe

Polícia sa od prvej chvíle prijatia tejto informácie pustila do pátrania po podozrivom mužovi. Nakoniec sa 37-ročného Andreja podarilo vypátrať v sobotu popoludní, zadržať ho mali v úzkej uličke medzi bytovkami. "Banskobystrickým kriminalistom sa podarilo 16. mája hľadaného muža v súčinnosti s ďalšími zložkami polície vypátrať a zadržať," informovala banskobystrická krajská polícia minulý víkend.

37-ročný muža, ktorý sa mal dopustiť násilnej trestnej činnosti, zadržali v sobotu  (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

Zadržaného muža polícia o deň neskôr (17. 5.) eskortovala na okresný súd v Banskej Bystrici. "Zo strany vyšetrovateľa bolo mužovi vznesené obvinenie zo zločinu obmedzovania osobnej slobody spáchaného v súbehu so zločinom lúpeže, s prečinom ublíženia na zdraví, prečinom nebezpečného vyhrážania, ale aj prečinom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku," informovala polícia s tým, že súd rozhodol o vzatí obvineného do väzby.

