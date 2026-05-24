Ceny stúpajú závratnym tempom: Iskierka nádeje v zlých správach, TÁTO potravina zlacnela skoro o štvrtinu!

BRATISLAVA - Rast cien na Slovensku opäť naberá tempo. Priemerná medziročná inflácia dosiahla v apríli 4,1 percenta, pričom podľa analytikov ju najvýraznejšie ovplyvňujú ceny pohonných látok, drahšie energie pre domácnosti aj situácia v zahraničí. Štatistický úrad zároveň upozornil, že ceny rástli vo väčšine odvetví.
Na vývoj cien upozornila vo svojom článku aj STVR, podľa ktorej však Slováci pri niektorých potravinách predsa len ušetrili. V porovnaní s marcom totiž ceny potravín a nealkoholických nápojov klesli o dve desatiny percenta. Najväčší podiel na poklese mali lacnejšie mäso, oleje a tuky, syry či mlieko.
Potravina, ktorá išla cenovo nadol
Najvýraznejšie zlacnelo maslo. To bolo v obchodoch oproti minulému aprílu lacnejšie o viac ako 22 percent. Podľa analytika VÚB banky Martina Hubinského za tým stojí vysoká produkcia mlieka aj vyššia porovnávacia základňa z minulého roka.
„Porovnávame medziročne práve s rokom 2025, ktorý bol vo výrobe mlieka a ceny mlieka, surového kravského mlieka veľmi dobrý,“ vysvetlil analytik.
Sú to aj ďalšie potraviny, kde spotrebitelia ušetria
Menej zaplatili spotrebitelia aj za čokoládové cukrovinky. Expertka na kakao a zakladateľka Kakaw Co+ Martina Matejičková tvrdí, že dôvodom je aj zmena receptúr pri niektorých výrobkoch, kde výrobcovia používajú menej kakaa. Na trhu tak vzniká jeho prebytok.
„Vidíme to hlavne v krajinách ako Pobrežie Slonoviny alebo Ghana, kde sú kakaové bôby nevyužité a naozaj sa tam takzvane sušia zbytočne, pretože ich nikto nechce kúpiť,“ uviedla Matejičková.
Tento stav nepotrvá dlho
Analytici však zároveň varujú, že nízke ceny potravín nemusia vydržať dlho. Podľa odborníkov môže ďalšie zdražovanie prísť už počas jesene. „Cena práce rastie, rastú ceny pohonných látok, ktoré vstupujú do výroby. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na hnojivá, ktoré práve ovplyvňuje situácia na Blízkom východe,“ povedal Hubinský.
Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša sa môžu inflačné tlaky v druhej polovici roka ešte zvýrazniť.
„Preto očakávame, že najmä v druhej polovici roka môžeme vidieť inflačné tlaky práve v tejto váhovo významnej kategórii. Z tohto pohľadu sú riziká, že inflácia bude vyššia, ako v tejto chvíli je náš odhad na úrovni štyroch percent,“ dodal.
Odborníci však zároveň tvrdia, že domácnosti by si napriek rastu cien výraznejšie pohoršiť nemali. Mzdy totiž podľa nich naďalej rastú rýchlejšie ako inflácia.