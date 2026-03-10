Utorok10. marec 2026, meniny má Branislav, Bronislav, Bruno, zajtra Angela, Angelika

Kritická správa kontrolórov o rezorte kultúry: Šimkovičová podľa opozície na hlavné zistenia vôbec nereagovala

Martina Šimkovičová
Martina Šimkovičová (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
TASR

BRATISLAVA - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) sa v utorok venovala len menšej časti správy z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Nehovorila o dianí počas jej vedenia rezortu, ktorému sa venuje väčšia časť správy. Tvrdí to opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zora Jaurová (PS). Pripomenula, že zisteniam NKÚ sa bude venovať mimoriadne zasadnutie Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Zvolané je na štvrtok (12. 3.). Správa NKÚ bola podľa Jaurovej veľmi kritická voči rezortu kultúry.

Reakcia strany PS na aktuálnu politickú situáciu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Správa, ktorú NKÚ vydal minulý týždeň, je veľmi kritická k tomu, čo sa v rezorte kultúry deje, najmä čo sa týka riadenia veľkých projektov, obnovy kultúrneho dedičstva, ale aj situácií v inštitúciách, ako je Slovenské národné múzeum (SNM) alebo Slovenská národná galéria (SNG),“ pripomenula Jaurová na utorkovej tlačovej konferencii. NKÚ podľa Jaurovej v správe konštatuje, že ministerské rozhodnutia boli často prijímané nekoordinovane a bez nadväznosti na predchádzajúce rozhodnutia. Správa podľa nej vyčíta ministerstvu aj neustálu fluktuáciu v SNM a SNG.

Jaurová chce na štvrtkovom zasadnutí kultúrneho výboru prerokovať správu NKÚ. Pripomína, že úrad v správe zaväzuje aj výbor, aby prijal uznesenie, „ktorým zaviaže ministerstvo kultúry predložiť plán realizácie investičných projektov obnovy národných kultúrnych pamiatok vrátane harmonogramu a zabezpečenia finančného krytia“. Na výbore sa má riešiť nielen správa NKÚ, ale aj krízová situácia v štátnych kultúrnych inštitúciách. bŠimkovičová v utorok informovala, že jej rezort bude odporúčania NKÚ implementovať do júna. O zlyhaniach, ktoré správa NKÚ pomenúva, rezort podľa nej informoval už dávnejšie. Ministerka uznala chyby napríklad pri personálnych výmenách v prípade SNG. Považuje to však za pochopiteľné.

NKÚ minulý týždeň zverejnil zistenia z kontrolnej akcie zameranej na hospodárenie a riadenie SNM a SNG v období rokov 2022 - 2024. Na ich základe kontrolóri upozorňujú na nesystémové riadenie, ktoré ohrozuje hospodárenie i ochranu kultúrneho dedičstva. Kontrolóri v záveroch odporúčajú systémovo prepojiť riadenie obnovy národných kultúrnych pamiatok s riadením veľkých investičných projektov rezortu kultúry, ministerstvo by malo takisto posilniť dohľad nad riadením oboch inštitúcií.

