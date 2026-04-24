Šimkovičová spojila sily s Tarabom priamo na Devíne: Výročie a odkaz Štúrovcov, vztýčili stožiar s vlajkou

DEVÍN - Hrad Devín sa v piatok (24. 4.) stal dejiskom významnej spomienkovej udalosti. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa spolu s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom zúčastnila na podujatí pri príležitosti 190. výročia historického výstupu štúrovskej mládeže.
Práve Devín bol v roku 1836 svedkom symbolického činu štúrovcov na čele s Ľudovítom Štúrom. Ich výstup na hrad predstavoval výraz národného uvedomenia a túžby po kultúrnej emancipácii. Dodnes ide o jeden z kľúčových momentov slovenského národného obrodenia.
Spomienkové podujatie odštartovalo stretnutím účastníkov pod hradom, odkiaľ sa spoločne presunuli k pamätnej tabuli Štúrovcov. Nechýbal ani slávnostný moment – vyvesenie slovenskej vlajky na hradnej veži za sprievodu štátnej hymny.
Hlavná časť programu sa odohrávala priamo pri pamätnej tabuli. Návštevníci si mohli pozrieť divadelnú rekonštrukciu historických udalostí z roku 1836, kultúrne vystúpenia a vypočuť si príhovory viacerých predstaviteľov verejného života. Okrem ministerky a vicepremiéra vystúpil aj predseda Matice slovenskej. Súčasťou pietneho aktu bolo aj kladenie vencov.
Ministerka kultúry vo svojom prejave zdôraznila význam Devína pre slovenskú históriu aj súčasnosť. „Devín – symbol slovanskej vzájomnosti, veľkomoravskej tradície a slovenského historického vedomia – je dnes opäť svedkom spomienky na udalosť, ktorá pred 190 rokmi výrazne ovplyvnila smerovanie našej kultúry a identity,“ uviedla Šimkovičová.
Podujatie tak opäť pripomenulo silný odkaz štúrovskej generácie. Ich úsilie a viera v národné hodnoty položili základy moderného slovenského kultúrneho a spoločenského života. Aj po takmer dvoch storočiach zostáva ich posolstvo aktuálne – ako výzva na ochranu identity, kultúrneho dedičstva a zodpovednosť za budúcnosť krajiny.