Výstavba automobilky Volvo pri Košiciach pokračuje: Plánujú začať testovaciu výrobu

VALALIKY - Výstavba nového závodu automobilky Volvo pri Košiciach pokračuje podľa stanoveného harmonogramu. Po lete tohto roka sa začne testovacia výroba, plné spustenie výroby je plánované v roku 2027. Závod má v súčasnosti už viac ako 600 zamestnancov, v priebehu júna nastúpi ďalších 70 a do konca roka plánuje prijať ďalších 700 ľudí. Informoval o tom v piatok riaditeľ spoločnosti Volvo Cars Košice Marc Gombeer.
„Všetky stanovené termíny sú dodržané. Po lete tohto roka plynule prejdeme do fázy testovacej výroby. Tento krok nás dokonale pripraví na plánovaný nábeh ostrej produkcie v roku 2027, čím naplníme náš pôvodný záväzok,“ uviedol. Predstaviteľ spoločnosti potvrdil, že všetky prípravné a stavebné fázy idú presne podľa plánu.
Závod vo Valalikoch v súčasnosti realizuje funkčné testovanie svojich kľúčových prevádzok. V rámci funkčných testov lisovne, karosárne a megacastingu už bolo vyrobených a do Švédska odoslaných viac ako 100 kompletných karosérií. Až 36 % objemu dielov na každé vozidlo bude pochádzať od dodávateľov so sídlom na Slovensku. Ako informovala spoločnosť, v rámci náboru pre pozíciu operátora výroby nie je podmienkou angličtina, školenia prebiehajú v slovenčine. Slováci aktuálne tvoria 95 % prijatých technikov a operátorov. Zároveň už plne funguje nové vlastné tréningové centrum priamo v závode.