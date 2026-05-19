Utorok19. máj 2026, meniny má Gertrúda, zajtra Bernard

Projekt ekologického vykurovania Košíc: Pri Ďurkove dokončili tri nové vrty

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ĎURKOV - Projekt ekologického vykurovania Košíc geotermálnou energiou dosiahol ďalší významný míľnik. Spoločnosť Geoterm Košice pri obci Ďurkov úspešne dokončila aj tretí nový geotermálny vrt. Tri pôvodné a tri nové vrty zabezpečia od roku 2029 spolu viac ako 20 percent tepelnej energie pre obyvateľov Košíc. Informovala o tom v utorok spoločnosť.

Dĺžka vrtov s označením GTD-4, GTD-5 a GTD-6 je od 2900 do 3600 metrov. Vrtné práce, ktoré sa začali vlani v októbri, trvali sedem mesiacov. Všetky tri vrty realizovali tzv. usmerňovaným vŕtaním a sú odklonené od vertikálnej osi. Podľa počiatočných meraní teplota vody z nich dosahuje 125 až 135 stupňov Celzia a výdatnosť 55 až 60 litrov za sekundu.

Vykurovanie Košíc geotermálnou energiou

Vykurovanie Košíc geotermálnou energiou je spoločným projektom spoločností Geoterm Košice a MH Teplárenský holding. „Máme za sebou mimoriadne dôležitú fázu celého projektu. Úspešne sme dokončili vrty v hĺbke viac ako tri kilometre pod zemou. Čerpacie pokusy zároveň potvrdili naše očakávania týkajúce sa výdatnosti vrtov a teploty geotermálnej vody. Je to dobrá správa pre harmonogram celého projektu a budúce ekologické vykurovanie Košíc,“ uviedol predseda predstavenstva Geoterm Košice Roland Karkó. Celkovo ide podľa neho o jeden z najväčších projektov svojho druhu aj v rámci strednej Európy.

Nové vrty s nadzemnou technológiou

Nové vrty s nadzemnou technológiou zahŕňajú investície vo výške 35 miliónov eur, z ktorých približne 12 miliónov eur je spolufinancovaných z Programu Slovensko prostredníctvom Fondu pre spravodlivú transformáciu EÚ. Po krátkodobých čerpacích pokusoch sa v najbližšom období pripravuje dlhodobá poloprevádzková hydrodynamická skúška, pri ktorej sa budú simulovať prevádzkové podmienky.

Hlavnému dodávateľovi diela MND Drilling & Services Lužice sekundovali ďalšie špecializované firmy z Holandska, Poľska a Maďarska. Dielo sa podarilo dokončiť o mesiac skôr aj s ušetrením finančných nákladov oproti plánovanému rozpočtu. „Pri takýchto komplikovaných inžiniersko-geologických dielach je to vítaná správa. Ukázalo sa, že výber zhotoviteľa bol na našej strane dobrou voľbou,“ dodal Karkó. Nové geotermálne vrty doplnia tri vrty pochádzajúce ešte z konca 90. rokov, čo zvýši kapacitu geotermálneho strediska Svinica-Ďurkov na 30 megawattov. Do prvých troch vrtov firma už investovala 18 miliónov eur.

Ďalšou fázou projektu, ktorý má na starosti MH Teplárenský holding, bude vybudovanie 16-kilometrového teplovodu do Košíc vrátane výmenníkovej stanice tepla v geotermálnom stredisku. MH Teplárenský holding vyhlásil na tieto diela začiatkom mája nové verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou zákazky 67,7 milióna eur. Podľa zmluvy o spolupráci medzi spoločnosťami je začiatok dodávok tepla dohodnutý na rok 2029 s dĺžkou odberu tepla na 20 rokov.

Viac o téme: VykurovanieVrtyKošice
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Dráma v oblakoch nad
Dráma v oblakoch nad Bratislavou: Lietadlo do Košíc zasiahol blesk, muselo sa núdzovo vrátiť
Domáce
Prezident podpísal balík zákonov:
Prezident podpísal balík zákonov: Košice, obecná polícia aj verejné obstarávanie s novými pravidlami
Domáce
LOZ žiada kontrolu v
LOZ žiada kontrolu v nemocnici v Košiciach: Ministerstvo však odkazuje na inšpekčný deň
Domáce
Polícia zadržala muža, ktorý
Pokus o útek mu nevyšiel: Polícia ho po pátraní zadržala
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Polícia obvinila dve cudzinky z krádeže na Kapucínskej ulici v Bratislave
Polícia obvinila dve cudzinky z krádeže na Kapucínskej ulici v Bratislave
Správy
Vyše 250 českých vojakov sa presúva na Slovensko, NATO testuje eskaláciu krízy
Vyše 250 českých vojakov sa presúva na Slovensko, NATO testuje eskaláciu krízy
Správy
Polícia zastavila opitého kolobežkára, ktorý porušoval predpisy
Polícia zastavila opitého kolobežkára, ktorý porušoval predpisy
Správy

Domáce správy

Na obed iba 15-minút
Na obed iba 15-minút a 6 mesačná skúšobná?! Sakovej zoznam opatrení rozhneval Tomáša: Tvrdý odkaz a STOPKA
Domáce
Dve cudzinky mali okradnúť
Dve cudzinky mali okradnúť muža na ulici v Bratislave: VIDEO Ten však zakročil
Domáce
Dráma v areáli ZŤS
Dráma v areáli ZŤS v Dubnici nad Váhom! Našli tam leteckú muníciu, ľudí evakuovali
Domáce
Komárno investuje do obnovy budovy mestskej polície: Pribudnú solárne panely aj nové okná
Komárno investuje do obnovy budovy mestskej polície: Pribudnú solárne panely aj nové okná
Nitra

Zahraničné

Gigant Meta chystá masívne
Gigant Meta chystá masívne prepúšťanie: O prácu prídu TISÍCE ľudí! Dôvodom je umelá inteligencia
Zahraničné
Záhadný pád z útesu
Záhadný pád z útesu vyšetrujú ako vraždu: Syna miliardára a šéfa módneho impéria Mango zadržala polícia!
Zahraničné
Delcy Rodríguezová
Venezuelská polícia vyšetrí smrť politického väzňa vo väzbe, nariadila Rodríguezová
Zahraničné
Nemecko súhlasilo: Na liečbu
Nemecko súhlasilo: Na liečbu prijme pacienta z USA nakazeného ebolou
Zahraničné

Prominenti

FOTO Premiéra filmu Star Wars,
Známa herečka dorazila na premiéru po boku tajomného muža: Nová láska po bolestivom rozvode?!
Domáci prominenti
Kristen Stewart v Cannes
Kráľovná nevkusu? Rebelka Kristen Stewart kašle na pravidlá: Predvádza jednu trúfalosť za druhou!
Zahraniční prominenti
Markizácka kráska posiela pozdrav
Markizácka kráska posiela pozdrav z dovolenky: FOTO hore bez... Fíha, to sú balóny!
Domáci prominenti
Karol III. podnikol drsný
Karol III. podnikol drsný krok proti Harrymu a Meghan: Tak toto je definitívny koniec!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO TOTO zviera mizne z
TOTO zviera mizne z Európy! Škodí mu moderné poľnohospodárstvo
Zaujímavosti
Pastier objavil najstarší chrám
Pastier objavil najstarší chrám sveta: Pochovali stavitelia turecký Stonehenge zámerne?
dromedar.sk
Ilustračné foto
Brala liek na sústredenie, skončila na dne: Žena opisuje závislosť, ktorá jej takmer zničila život
Zaujímavosti
letuška v biznis triede
Letušky prehovorili: TOTO sú najšpinavšie miesta na palube! Horšie ako toalety
Zaujímavosti

Dobré správy

Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk
Zdroj: HENIMA
Chyba, ktorú robia mnohé ženy: Pleť kvôli nej starne oveľa rýchlejšie
plnielanu.sk
Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk

Ekonomika

Skorším odchodom do dôchodku hrozí stopka: Verdikt z Bruselu môže pochovať ich zavedenie!
Skorším odchodom do dôchodku hrozí stopka: Verdikt z Bruselu môže pochovať ich zavedenie!
Takto budú po novom jazdiť policajti: Na cestách stretnete autá s kamerami a špeciálnou výbavou! (foto)
Takto budú po novom jazdiť policajti: Na cestách stretnete autá s kamerami a špeciálnou výbavou! (foto)
Smelé plány Penty v bankovníctve: Privatbanka sa mení na Penta Bank, plánujú expanziu do zahraničia!
Smelé plány Penty v bankovníctve: Privatbanka sa mení na Penta Bank, plánujú expanziu do zahraničia!
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!

Šport

Kto nahradí Weissa? Slovan potvrdil päticu kandidátov, rokuje aj s celosvetovou hviezdou!
Kto nahradí Weissa? Slovan potvrdil päticu kandidátov, rokuje aj s celosvetovou hviezdou!
Niké liga
MS V HOKEJI 2026 Odmena za celú sezónu: Slovenský reprezentant si dnes odbije veľký debut
MS V HOKEJI 2026 Odmena za celú sezónu: Slovenský reprezentant si dnes odbije veľký debut
Slováci
Nestačila mu ani skvelá sezóna: Neymarova nominácia stála miesto jedného z najlepších útočníkov v Anglicku
Nestačila mu ani skvelá sezóna: Neymarova nominácia stála miesto jedného z najlepších útočníkov v Anglicku
Premier League
MS V HOKEJI 2026 Nádej o príchode Slafkovského zhasla: Slováci dopísali na súpisku posledného hráča
MS V HOKEJI 2026 Nádej o príchode Slafkovského zhasla: Slováci dopísali na súpisku posledného hráča
MS v hokeji

Auto-moto

Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Doprava
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
Klasické testy
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Veterány
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Doprava

Kariéra a motivácia

To nie je vtip, to je profesia! Najvtipnejšie a najzvláštnejšie povolania, ktoré skutočne existujú
To nie je vtip, to je profesia! Najvtipnejšie a najzvláštnejšie povolania, ktoré skutočne existujú
O práci s humorom
Pracovné oblečenie nie je len uniforma: Ako si vybrať materiály, ktoré vás podržia v horúčave aj mraze?
Pracovné oblečenie nie je len uniforma: Ako si vybrať materiály, ktoré vás podržia v horúčave aj mraze?
Rady, tipy a triky
Chcete dosiahnuť lepšie výsledky na pohovore? Vyskúšajte tento TRIK bývalého vyjednávača FBI
Chcete dosiahnuť lepšie výsledky na pohovore? Vyskúšajte tento TRIK bývalého vyjednávača FBI
Pracovný pohovor
Mikrostresy v práci: Drobnosti, ktoré nás vyčerpávajú viac než veľké projekty
Mikrostresy v práci: Drobnosti, ktoré nás vyčerpávajú viac než veľké projekty
Prostredie práce

Varenie a recepty

Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát "čo chladnička dala".
Bojíte sa surového vajca v Caesar dresingu? Vyskúšajte alternatívu s jogurtom!
Bojíte sa surového vajca v Caesar dresingu? Vyskúšajte alternatívu s jogurtom!
Mäsové šaláty
Vyvážené smoothie: Ako si z raňajok neurobiť cukrovú bombu
Vyvážené smoothie: Ako si z raňajok neurobiť cukrovú bombu
Rady a tipy

Technológie

Tvoj Android dokáže spustiť AI aj bez internetu. Nenápadná aplikácia AI Edge Gallery od Googlu odomkne chatbota, preklady aj prácu s obrázkami
Tvoj Android dokáže spustiť AI aj bez internetu. Nenápadná aplikácia AI Edge Gallery od Googlu odomkne chatbota, preklady aj prácu s obrázkami
Android
Lode mizli na otvorenom mori. Ukrajina tvrdí, že končili v ruskej tieňovej flotile
Lode mizli na otvorenom mori. Ukrajina tvrdí, že končili v ruskej tieňovej flotile
Moderná vojna a konflikty
VIDEO: Ukrajina ukázala laser Tryzub, ktorý má ničiť Shahedy na vzdialenosť 5 kilometrov. Táto zbraň môže ohroziť taktiku Rusov
VIDEO: Ukrajina ukázala laser Tryzub, ktorý má ničiť Shahedy na vzdialenosť 5 kilometrov. Táto zbraň môže ohroziť taktiku Rusov
Armádne technológie
AI v zubárstve malo pomáhať pacientom. Niektoré kliniky ju však využívajú na predaj drahých zákrokov
AI v zubárstve malo pomáhať pacientom. Niektoré kliniky ju však využívajú na predaj drahých zákrokov
Správy

Bývanie

Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci

Pre kutilov

Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Chalupa
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Zelenina a ovocie
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Záhrada
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 viet, ktoré hovoria muži tesne pred tým, než stratia záujem: Ak ich poznáte, budete mať navrch
Partnerské vzťahy
5 viet, ktoré hovoria muži tesne pred tým, než stratia záujem: Ak ich poznáte, budete mať navrch
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Na obed iba 15-minút
Domáce
Na obed iba 15-minút a 6 mesačná skúšobná?! Sakovej zoznam opatrení rozhneval Tomáša: Tvrdý odkaz a STOPKA
Záhadný pád z útesu
Zahraničné
Záhadný pád z útesu vyšetrujú ako vraždu: Syna miliardára a šéfa módneho impéria Mango zadržala polícia!
TRÓPY na dosah: Do
Zahraničné
TRÓPY na dosah: Do Európy prichádza africká vlna, teploty vyletia k 40 °C! Vieme, kedy zasiahnu aj Slovensko
Zamestnanci Migaľovho rezortu boli
Domáce
Zamestnanci Migaľovho rezortu boli v šoku: Evakuácia uprostred dňa, takmer hodinu strávili na ULICI!

Ďalšie zo Zoznamu