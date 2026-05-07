Robert Fico rokoval s Marcusom Söderom: Bavorsko označil za významného obchodného partnera

MNÍCHOV - Bavorsko je pre SR významným obchodným partnerom, pričom do tejto nemeckej spolkovej krajiny exportujeme viac ako do Francúzska, Talianska, Holandska či dokonca Spojených štátov, povedal vo štvrtok predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v príhovore na Slovensko-Bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii, informuje osobitná spravodajkyňa.

Premiér na konferencii vystúpil po stretnutí s bavorským premiérom Markusom Söderom. Išlo podľa neho o mimoriadne otvorený a na detaily bohatý rozhovor. S bavorským premiérom Fico podľa svojich slov diskutoval o oblastiach dôležitých pre Bavorsko aj Slovensko, ako napríklad automobilový priemysel.

Slovenská vláda podľa slov premiéra odmieta „ideologický cieľ“ v roku 2035 - 2036 ukončiť výrobu spaľovacích motorov. „A pozerajúc sa na to, čo sa deje v Číne, sa musíme sústrediť predovšetkým na tie oblasti, kde vieme nielenže konkurovať, ale byť lepší, a to sú určite hybridy a vznetové motory,“ konštatoval.

Nemecko a Slovensko sa podľa Fica hlásia k „skupine priateľov výroby automobilov“. Výrobu automobilov označil za jeden z kľúčových pilierov európskeho priemyslu, a túto „perlu“ je nutné chrániť. Spomenul, že Slovensko produkuje najviac automobilov na obyvateľa na svete. „Dnes je to už viac ako jeden milión automobilov, ale po otvorení prevádzky ďalšej automobilky Volvo to bude možno 1,3 - 1,4 milióna áut ročne,“ tvrdí.

Slovensko ako jadrová špička

„Pozorne sledujeme zmenu nálad v Nemecku, pokiaľ ide o jadrovú energetiku. Ponúkol som pánovi premiérovi spoluprácu. Pretože pri všetkej skromnosti si dovolím tu vyhlásiť, že v jadrovej energetike je Slovensko svetová špička,“ povedal slovenský premiér.

Slovensko je podľa Fica presvedčené, že sa nedá zvládnuť výzva spojená s tlakom na energetickú spotrebu bez jadrových elektrární. „Už teraz je 85 percent všetkej elektrickej energie na Slovensku ‚carbon free‘, čistá. Úplne sme prestali vyrábať elektrickú energiu z hnedého uhlia. A ak sa nám podarí naplniť plán v roku 2040, otvoriť ďalšiu jadrovú elektráreň s výkonom 1200 megawattov,“ pokračoval.

Spomenul aj Green Deal, pričom vyhlásil, že výsledkom tejto dohody nemôže byť, že sa z Európskej únie stane kultúrny skanzen. Preto vláda SR bude podporovať všetky reformy, ktoré môžu zmierniť príliš ideologické a ambiciózne klimatické ciele.

Urgentná téma cien elektriny

So Söderom hovoril aj o cenách elektrickej energie, pričom podľa neho ide o tému, ktorú všetci v EÚ označujú za najurgentnejšiu. V tejto súvislosti Fico spomenul obrovské rozdiely, pričom kým v úplne západných krajinách, ako je Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, je cena elektrickej energie veľmi nízka, tak v priestore, kde sa nachádza Slovensko, je mimoriadne vysoká.

SR podľa premiéra nie je schopná z národného rozpočtu poskytnúť odvetviam toľko podpory, ako môže dať Bavorsko alebo Nemecko ako celok. Konštatoval, že takýto prístup ešte viac bude prehlbovať rozdiely v Európskej únii. Ďalšou témou rozhovoru premiérov SR a Bavorska bola aj zbrojárska výroba. Fico v príhovore uviedol, že Slovensko je špičkovým výrobcom munície všetkých kalibrov a má inovatívne prvky v zbrojárskom priemysle.

„Keďže poznáme dominantné postavenie Bavorska, pokiaľ ide o zbrojarinu, si myslím, že okrem energetiky, automobilového priemyslu aj táto oblasť by mala byť centrom našej bilaterálnej pozornosti,“ konštatoval premiér. Fico poznamenal, že jeho návšteva má mimoriadny význam, pretože ide o prvú návštevu predsedu vlády SR po 27 rokoch. Zároveň dodal, že SR ako celok má v Bavorsku vytvorenú medzivládnu komisiu pre hospodársku spoluprácu.

