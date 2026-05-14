Prekvapivé výsledky nového prieskumu: Očakávaný pokles PS sa nekonal, Smer výrazne oslabil

BRATISLAVA – Politická mapa Slovenska zažíva v máji nečakané otrasy. Najnovší prieskum agentúry SCIO ukázal, že očakávaný pád preferencií Progresívneho Slovenska (PS) sa nekoná. Práve naopak – hnutie posilnilo, zatiaľ čo vládny Smer-SD výrazne stratil.
Ak by sa voľby konali v máji, víťazom by sa stalo Progresívne Slovensko so ziskom 19,70 %. Druhý Smer-SD zaostal s výsledkom 15,41 %, čo predstavuje pomerne citeľný pokles oproti predchádzajúcim meraniam. Do parlamentu by sa celkovo prebojovalo až osem subjektov. Parlamentné zastúpenie by získali aj Republika (11,47 %), Hnutie SLOVENSKO (9,62 %), SaS (7,42 %), Hlas-SD (6,60 %), KDH (6,37 %) a Demokrati (5,21 %). Brány Národnej rady by zostali zatvorené pre vládnu SNS či Sme rodina.
Analytici očakávali, že PS uškodia kauzy spojené s rodinou ich lídra Michala Šimečku. Stal sa však presný opak. „Veľmi ťažko sa vývoj preferencií PS racionálne vysvetľuje,“ skonštatoval hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus. „Na zmysluplnejšie hodnotenie bude určite potrebné počkať na potvrdenie trendu v ďalších meraniach. Môžeme sa však domnievať, že svoju úlohu mohlo zohrať aj určité ‚prepálenie‘ antikampane, ktorá nesie prvky zneužívania moci na politické účely, ako aj pomerne tradičný ochranný reflex časti voličov, ktorí sa automaticky stavajú na stranu vnímanej obete alebo ukrivdeného,“ doplnil Klus.
Smer dopláca na únavu
Pokles preferencií SMERu-SD môže podľa Klusa súvisieť aj s únavou časti voličov z permanentných koaličných konfliktov, ale aj s rastúcim pocitom, že premiér sa viac venuje zahraničnopolitickým témam než praktickým problémom ľudí. Svoju úlohu môže zohrávať aj pokračujúci nepriaznivý vývoj hospodárstva napriek tvrdým konsolidačným opatreniam.
Mimo parlamentu by skončila Sme rodina (4,06 %) aj vládna SNS (3,94 %). Do lavíc by sa neposadili ani zástupcovia Maďarskej aliancie či Za ľudí. Naopak, zaujímavosťou je mierny nárast SaS napriek odchodu jej zakladateľa a stabilná pozícia Demokratov, ktorí by so ziskom 5,21 % v parlamente nechýbali.
Prieskum realizovala agentúra SCIO v dňoch 7. až 11. mája na vzorke 1031 respondentov.