PRIESKUM Na čele stále Smer pred PS, za nimi nasleduje Republika! Do parlamentu sa tlačí rekordný počet strán

BRATISLAVA – Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici mája, ich víťazom by sa stala strana Smer-SD, ktorá si udržuje stabilný náskok pred druhým Progresívnym Slovenskom.
Vyplýva to z najnovšieho exkluzívneho prieskumu agentúry SANEP pre televíziu TA3. Najväčším prekvapením merania je však obrovská tlačenica pred bránami parlamentu – do poslaneckých lavíc by zasadli zástupcovia až ôsmich politických strán, čo by kompletne prekopalo karty pri skladaní budúcej vládnej koalície.
Podľa prieskumu, ktorý sa realizoval v dňoch 11. až 19. mája 2026, je aktuálne rozhodnutých 68,7 % oprávnených voličov. Naopak, necelých 14 % ľudí stále váha a viac ako 17 % opýtaných deklarovalo, že by sa na voľbách vôbec nezúčastnili.
Smer na čele, PS mierne kleslo
Víťazný Smer-SD by v polovici mája získal 20,1 % hlasov. Hoci si strana oproti aprílu zanedbateľne pohoršila (o 0,4 percentuálneho bodu), jej volebný potenciál sa v prípade získania váhajúcich voličov pohybuje na úrovni 22,5 %. Na druhom mieste skončilo Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 18,8 % opýtaných. Progresívci zaznamenali medzimesačný pokles o necelé percento (0,9 p.b.), pričom ich maximálny potenciál agentúra odhaduje na 20,5 %.
Tretia priečka patrí hnutiu Republika, ktoré si drží stabilnú pozíciu so ziskom 11,2 % hlasov, nasledované hnutím Slovensko (bývalé OĽANO) Igora Matoviča, ktoré zaznamenalo silný mesiac a vyskočilo na 8,3 %. Pomerne nízke čísla svietia pri strane Hlas-SD, ktorá by skončila až piata so ziskom 7,6 %. Tesne za ňou sa umiestnila liberálna SaS (7,2 %) a kresťanskí demokrati z KDH (6,1 %). Poslednou stranou, ktorej by sa podarilo prekročiť brány Národnej rady SR, sú mimoparlamentní Demokrati. Tí si pripísali 5,8 % a poistili by si tak miesto v parlamente.
Naopak, sklamanie zažíva vládna SNS. Strana Andreja Danka by so ziskom iba 4,3 % zostala hlboko pred bránami parlamentu. Do poslaneckých lavíc by sa nedostala ani maďarská Aliancia (4 %) či Kollárova Sme rodina (3,9 %).
Matematika nepustí
Súčasná vládna koalícia by kvôli prepadu SNS stratila väčšinu. Smer a Hlas by mali spoločne iba 49 poslancov a väčšinu by nezostavili ani s pomocou Republiky (spolu 69 mandátov). Na druhej strane, ani stredopravá opozícia by to nemala jednoduché. Blok strán PS, SaS, KDH a Demokrati by disponoval iba 67 mandátmi. Ak by chceli reálne uvažovať o zostavení vlády, museli by do koalície prizvať aj hnutie Slovensko Igora Matoviča, s ktorým by spoločne tesne prekročili potrebnú ústavnú väčšinu so ziskom 81 poslancov.