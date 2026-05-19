Vodiči, spozornite: Polícia upozorňuje na uzáveru tunela Bôrik

Tunel Bôrik (Zdroj: ndsas.sk)
MENGUSOVCE - Polícia upozorňuje na úplnú uzáveru diaľnice D1 v úseku Mengusovce - Poprad-západ vrátane tunela Bôrik. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že dôvodom je stavebná a nestavebná údržba tunela. S obmedzením je potrebné rátať v noci z utorka na stredu 20. mája.
Ľavá tunelová rúra smer Žilina bude uzavretá od 20.00 do 5.30 h nasledujúceho dňa. Pravú tunelovú rúru v smere na Prešov uzatvoria o pol hodinu neskôr. Počas uzávery je nutné využiť obchádzkové trasy. Doprava bude vedená po ceste I/18 cez mesto Svit.