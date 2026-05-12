Vodiči, pozor na Spiši! Na D1 opravujú cestu v smere na Poprad: Rýchlosť je znížená

SPIŠSKÉ PODHRADIE - Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na diaľnici D1 na Spiši. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že v utorok prebieha v úseku Spišské Podhradie - Beharovce lokálna oprava vozovky.
„Pracovisko je stabilné a nachádza sa v pomalom jazdnom pruhu v smere na Poprad. Premávka je presmerovaná prenosným dopravným značením do voľného jazdného pruhu,“ uviedla polícia s tým, že v úseku je znížená maximálna povolená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu.
Obmedzenie potrvá zhruba do 21.00 h. Polícia v tejto súvislosti žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dopravného značenia.