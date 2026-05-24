Ostrá prestrelka kvôli objavu v Jasnej: TMR hovorí o obyčajnej mláke, podľa ochranárov musí rozhodnúť štát

DEMÄNOVSKÁ DOLINA – Kauza okolo nálezu možného nového plieska priamo v trase pripravovanej zjazdovky Luková - Otupné v Nízkych Tatrách naberá na obrátkach. Potom, čo ochranári pred týždňom zalarmovali úrady a požiadali o okamžité stopnutie bagrov, priniesol nové informácie samotný šéf Tatry Mountain Resorts (TMR) Igor Rattaj.
Ochranári minulý týždeň upozornili na nález nového plieska v Národnom parku Nízke Tatry (NAPANT) v lokalite, kde prebieha výstavba novej zjazdovky Luková - Otupné. Nález oznámili Správe NAPANT-u aj príslušnému okresnému úradu. Zároveň vyzvali stavebný úrad v Demänovskej Doline a spoločnosť TMR na okamžité zastavenie stavebných prác na novej zjazdovke.
Šéf TMR Igor Rattaj teraz vo videu na sociálnej sieti priblížil informácie, ktoré má spoločnosť k dispozícii od svojho dozoru na stavbe. „Podľa environmentálneho dozoru, ktorý na stavbe máme, máme vyjadrenie, že nejde o ľadovcové pleso. Ide len o prírodnú priehlbinu, ktorá sa naplnila dažďovou vodou,“ uviedol vo videu Rattaj.
Zároveň však ubezpečil verejnosť, že lokalita zostane bez poškodenia. „Môžem sľúbiť a potvrdiť, že naozaj výstavba tejto zjazdovky túto prírodnú priehlbinu, ktorú nazývajú pliesko, neovplyvní a zachová jej prírodný tvar. Takže nič zásadné a nič dramatické sa tu nedeje. Len to, čo je povolené pri výstavbe tejto zjazdovky,“ doplnil s tým, že trasa zjazdovky dané miesto obchádza po okraji a zostane úplne zachované.
Rozhodnúť musí nezávislý štátny orgán
Na vyjadrenia predsedu predstavenstva TMR priamo pod príspevkom reagovali zástupcovia iniciatívy My sme les. Tí zastávajú názor, že interné posúdenie stavby investorom v tejto fáze nestačí. „Posúdenie vlastným envirodozorom je pre Vašu informáciu určite fajn. Nenahrádza ale nutnosť preverenia štátom určeným nezávislým odborníkom a určenie ďalšieho postupu príslušným okresným úradom, odborom životného prostredia. Inými slovami, či ide alebo nejde o pleso musí určiť štát, nie investorom platený envirodozor,“ napísali aktivisti v komentári.
Igor Rattaj oponoval tým, že ním spomínaný dozor zodpovedá štátu, hoci ho finančne kryje investor, a preto ho v danej chvíli vníma ako relevantný orgán. Z jeho pohľadu je kľúčové najmä to, že miesto zostane nedotknuté. Iniciatíva My sme les však na záver diskusie upozornila, že samotná spoločnosť TMR už urobila kroky smerom k oficiálnym inštitúciám. „Podobne ako my, sami ste dnes listom oslovili príslušné štátne orgány o vyjadrenie k ďalšiemu postupu. Tak asi to nie je také jasné, ako hovoríte. Počkajme si na vyjadrenie štátnych orgánov,“ uzavreli ochranári.
Definitívne slovo v celom spore tak budú mať nezávislí experti a príslušný okresný úrad v spolupráci so Správou NAPANT-u, ktorí určia ďalší oficiálny postup na stavbe zjazdovky.