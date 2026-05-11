SaS sa chce venovať rodinným podnikom: Pomôže im ekonómka Naďová Krošláková

BRATISLAVA - Systémové opatrenia pre rodinné podniky chce pripraviť opozičná SaS s pomocou ekonómky Moniky Naďovej Krošlákovej. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda SaS Branislav Gröhling. Podľa Naďovej Krošlákovej tvoria rodinné firmy na Slovensku asi 60 % podnikov, v súkromnom sektore tvoria polovicu zamestnanosti a okrem štandardných čelia aj špecifickým podnikateľským výzvam, napríklad generačnému transferu.
„Preto je veľmi dôležité pripraviť pre nich systémové opatrenia a právne nástroje, ktoré by im pomohli čeliť týmto výzvam,“ uviedla Naďová Krošláková, ktorá pôsobí ako docentka na Ekonomickej univerzite v Bratislave, zároveň je prezidentkou Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), zakladateľkou Family Business Center a členkou ďalších odborných organizácií. V SaS chce pôsobiť ako nezávislá expertka.
Naďová Krošláková upozornila, že podľa zahraničných štatistík neprežije generačný transfer až 70 % rodinných podnikov. Vhodnými nástrojmi sú podľa nej trusty a nadácie, ktoré sa už využívajú v Českej republike alebo Lichtenštajnsku. „A pokiaľ nechceme, aby tento slovenský kapitál nám odchádzal do zahraničia, je veľmi dôležité im tieto nástroje vytvoriť u nás na Slovensku,“ dodala.